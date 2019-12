Anu ja Kadri Tali lemmikfilmimuusika on "Tähesõdade" tunnusmeloodia

Anu Tali ja Kadri Tali tunnistasid, et filmimuusika on neid dirigentidena alati paelunud.

"Eesti rahvas on kuulnud meid filmimuusikat tegemas ja kuulevad ilmselt ka tulevikus. See on selline lööv Eesti, Vene ja Ameerika filmimuusika," kirjeldas Anu Tali ETV saates "Ringvaade".

Õed valisid välja oma neli eelistatuimat filmimuusika näidet, mis pakkusid äratundmisrõõmu ka televaatajatele. Anu Tali sõnul on jõulud aeg, mil inimesed ootavadki midagi tuttavlikku. "Inimesed üldse tahavad enda äratundmist, midagi loogilist ja ilusat," arutles ta.

Saates kõlas legendaarse seriaali "Sherlock Holmes" muusika, Dmitri Šostakovitši partituur filmist "Kiin", John Barry muusika filmist "Tantsib koos huntidega" ja "Tähesõdade" tunnusmeloodia.

"Ma võin kihla vedada, et me ei ole ainukesed, kelle lemmik see on. Seda tuleb väga hästi mängida, et see jõuaks kohale," kommenteeris Kadri Tali "Tähesõdade" tunnusmuusikat.