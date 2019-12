Eesti paar peletas keskeakriisi seljakotiga Aasias rännates

"Käisime kümnes riigis ja kui meilt küsitakse, milline teile kõige rohkem meeldis, siis see on kõige raskem küsimus, millele vastata," ütles Mehide ETV saates "Ringvaade", et läheks neisse kõigisse tagasi.

Indoneesias avastas paar ringi ekseldes koopamaalingud. "Oleks võinud arvata, et seal on pikad järjekorrad ja inimmassid, aga see oli inimtühi koht," ütles Mehide, et Aasia pakub avastamisrõõmu.

Rännakul oli paari päevane eelarve oli 60 eurot. "Täiesti teostatav on see soodsamates riikides, mõnes kallimas, näiteks Malaisias mitte," ütles Mehide, et nemad oma eesmärki täita ei suutnud.

Paar kirjutas oma seiklustest raamatu "Keskeakruiis", mis on inspiratsiooniks kõigile, kes unistavad seljakotirännakutest. "Ma soovitan kõigil inimestel, kellel vähegi reisikirge on ja sellised mõtted peas, see teoks teha," julgustas Mehide.