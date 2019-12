Grete Lõbu sõlmis roboti abil üürilepingu

Pactumi kaasasutaja Kristjan Korjus selgitas, et Pactumi eesmärk on automatiseerida läbirääkimisi, mida mõnedel ettevõtetel võib olla miljoneid sarnaseid. "Me koostame programmi, mis teeb seda inimestest paremini, kiiremini ja austavamalt oma partneri suhtes," selgitas Korjus.

Paari tunniga tegi Pactum valmis lahenduse, mille saatejuht Grete Lõbu otse-eetris järele proovis. Lõbu proovis süsteemi abil üürida korterit ning asus tehisintellektiga arutellu. "Ma pole kindel, kas ma olen rahul, ma natuke tunnen ennast nurkasurutuna," kirjeldas Lõbu kogemust.

"Me keskendume ikkagi ettevõtetevahelistele läbirääkimistele, kogu rahvusvaheline ärimaailm toimub läbirääkimistega," ütles Korjus, et ainuüksi Walmartil on üle kümne miljoni lepingu ja nende vahel on tuhandeid inimesi.

Korjuse sõnul on automaatsel arutelusüsteemil mitu eelist. "See on kiirem, ta kuulab sind rohkem, on sinu suhtes austavam ja leiab selle, mida sa tahad," ütles ta.