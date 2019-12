ETV saatejuhtide jõuluüllatus paljastab telenägude varjatud talendi

"Ringvaate" reporter Jüri Muttika jälgis ja jäädvustas loomisprotsessi. Salvestuspäeval sisendas "Prillitoosi" saatejuht Reet Linna kolleegidesse rahu ja ei leidnud ühtegi põhjust närveerimiseks. Sellest hoolimata tunnistas suurem osa, et kaamera ees laulmisega just ülearu palju tegeletud pole ning ka "Aisakella" avalik esitamine jõuluvanale on jäänud pigem koduste seinte vahele.

"Esimese stuudio" ja "Välisilma" saatejuht Johannes Tralla jõudis enesekriitilise tõdemuseni, et on tõenäoliselt traumeerinud oma laulmisega koduseid. "Meeleolu oli hea, aga laul oli kohutav," naeris Tralla, kes harjutas etteasteks autos ja duši all, pärast salvestust. Teda helisalvestuse ajal kitarril saatev kolleeg Andres Kuusk lisas aga lustlikult, et on selleks muusikavideoks valmistunud kogu elu.

Seade autor Sven Lõhmus tunnistas, et tahtis ETV ettepaneku peale kohe telefonitoru ära panna, kuid pidas siiski kogu protsessi meelelahutuslik-teraapiliseks tegevuseks ja salvestamist ETV inimestega lõbusaks tööks. "Ma olen psühholoog-terapeudi rollis, sest muusikaga siin eriti palju pistmist ei ole," naeris Lõhmus.

Sven Lõhmuse stuudiost liiguti edasi uudistemaja esimesse muusikastuudiosse, kus raadiomaja kuulsusrikka ajaloo jooksul on salvestatud pea kõik kodumaised lööklaulud.

Sporditoimetuse ajakirjanik Anu Säärits tunnustas kolleegide lauluoskust ja hindas end kooris seismiseks hindega tubli. Jüri Muttika ei jõudnud aga võtteplatsil ära imestada, et ETV-s nii palju lauljaid töötab. Nagu näiteks "Osooni" saatejuht Sander Loite, kes on kuulunud bändi Slide Fifty, Piret Järvis Vanilla Ninjasse ja Mai Palling kollektiivi Külalised.

Idee algataja režissöör Rene Vilbre eeldas, et valitud lugu on kerge laulmine. "Kõik teavad "Aisakella" ju oma lapsepõlvest ning seda võiks olla mõnus teha. Ja ei ole midagi salata - Sven on teinud nii hea sätungi, et mul juba paar nädalat kummitab. Ma kardan, et kas enne jaanipäeva sellest üldse lahti saab," tõdes ta.

Küsimuse peale, kas ta on kõva laulumees, vastas "Terevisiooni" saatejuht Reimo Sildvee, et sugugi mitte, kuid on laulnud mudilaskooris ja kuulunud neljandas klassis poisteansamblisse, kellel ei õnnestunudki kunagi ühtegi proovi teha.

"Maahommiku" saatejuht Mari Tamm kahtlustas, kas tema hääl ikka sai linti, kuid oli hoolimata sellest heas tujus ja lubas video tarbeks tantsida ja laulda. Spordireporter Ragnar Kaasik oli üsna kindel, et on rohkem muusik kui sportlane.

Margit Kilumets, kes veab iganädalast "OP-i", tundis aga head meelt, et lauldakse üle keskmise hästi ja viskas õhku paar kelmikat ideed laulda isamaalisi laule tulevasel vabariigi aastapäeval ning ehk võtta midagi ette ka suvisel ETV 65. sünnipäevapeol. Tuurile tuleb ka minna, arvas ta lõpetuseks. "Pealtnägija" ja "Esimese stuudio" saatejuht Anna Pihl demonstreeris oma kuue sekundi pikkust soolot ehk meeleolukalt kandvat aisakella rolli.

Esmaesitlus Anu saates

Muusikavideo esmaesitlus saates "Hommik Anuga" juba sel pühapäeval kell 10.00.

ETV bänd koosseisus: Reet Linna, Mai Palling, Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Tiisler, Astrid Kannel, Mari Tamm, Liisu Lass, Katrin Viirpalu, Piret Järvis, Margit Kilumets, Reimo Sildvee, Owe Petersell, Ragnar Kaasik, Anna Pihl, Andres Kuusk, Urmas Vaino, Johannes Tralla, Jüri Muttika, Anu Säärits, Anu Välba.

Muusikavideo režissöör René Vilbre, operaator Janno-Hans Arro, kunstnik Emma Tilk, produtsendid Ester Urbala ja Riin Vann. Seade Sven Lõhmus, sõnad Heldur Karmo. Originaali autor James Lord Pierpont.