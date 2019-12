Taylor Swift kritiseeris Billboardi auhinna tänukõnes meestekeskset muusikatööstust

Swift pidas tänuüritusel 15-minutilise kõne, kus jagas kriitikat muusikatööstuse suunas. "Naistele seatakse kõrgemad, vahetevahel võimatud standardid. Ma olen seda palju näinud," ütles Swift oma tänukõnes, vahendas BBC.

Swift, kes tähistas eile 30. sünnipäeva, ütles, et on kümme aastat kestnud karjääri jooksul pidanud mitmeid raskusi ületama. Swifti sõnul on tihti räägitud, et tema edu taga on mõni meessoost produtsent või plaadifirma. "Ei ole. Inimesed lihtsalt tahavad endale põhjendada naiste edu selles valdkonnas," ütles ta.

Swifti sõnul suhtutakse naisartistidesse meestest erinevalt. "Viimase kümne aasta jooksul olen ma näinud, kuidas naisi selles tööstuses kritiseeritakse, üksteisega kõrvutatakse, välimust kommenteeritakse, arutatakse nende armuelu ja moetunnetuse üle," ütles ta.

Swift saatis kriitikanooli ka muusikatööstuse tippjuhi Scooter Brauni suunas, kellega Swift on juba pikka aega vägikaigast vedanud. Sel suvel ostis Braun Swiftile teadmata plaadifirma Big Machine Records, omandades sellega ka õiguse Swifti muusikakataloogile.

Swift lubas Braunile viidates, et võitleb "mürgise meeste privileegi" vastu ja kavatseb seista oma muusika õiguste eest.