Tommy Cash avaldas videosingli "Sdubid"

Cashi videoid on saatnud ülemaailmne edu – tema kuulsamaid laule, näiteks lugu "Winaloto" on Youtube'is vaadatud ligi 7 miljonit korda ning tal on Instagramis ligi 700 000 jälgijat.

2019. aastal esitles Tommy ligi viiekümnes Euroopa linnas albumit "¥€$" ning käis Oliver Treega USA ringreisil, kus andis üle terve riigi enam kui paarkümmend kontserti. Kevadel ootab teda USA-s ka soolotuur. Eestis õnnestub artisti kuulata 27. detsembril Noblessneri valukojas.