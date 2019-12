Galerii: Revals esitles uut albumit "Kirjutan romaani"

Pärast aasta tagasi välja antud 26 looga topeltalbumit on Revals läbinud koosseisuvahetuse. Uue kauamängiva tooniandvaks laulukirjutajaks on bändi üks solistidest Jaanus Saago. Mõned lood on kahasse ka teiste tegijatega: Aapo Ilvesega koostöös valmis "Pikem sõprus", Soku tekstile loodud "Võõrad öös" ning Justamendi kattelugu "Kivihing".

""Kirjutan Romaani" album koosneb lugudest, sõna otseses mõttes lugudest elust enesest, mis sündisid koos viisiga," rääkis lugude autor Jaanus Saago. "Nautisin igat hetke koos bändi ja külalistega salvestamisel ning koostööd oma ala tippude Johannes Lõhmuse, Kristo Kotkase, Otto-Karl Vendti ja Romet Potiga," lisas Saago.

Meeste tervisekampaania "Pikema sõpruse päev" tunnusloos leiab kolm abijõudu: Tõnu Timm weissenborn-kitarril ning Mikk Saar ja Jaan Elgula vokalistidena. Neist viimane andis ka idee arranžeerida Vello Toomemetsa ja Teet Saviaugu sisekaemust "Kivihing", kus hang-drum' iga atmosfäärilisi võnkeid on lisamas Siim Koppel. Eesti Laul 2020 konkursile pääsenud plaadi nimiloos "Kirjutan romaani" näitab oma pedal-steel' i võimekust Laur Joamets.