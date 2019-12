Hanna-Liina Võsa ja Hele Kõrve usuvad, et "Frozeni" II osa jääb viimaseks

27. detsembril jõuab kinodesse film "Frozen 2" ("Lumekuninganna II: Elsa ja Anna uued seiklused"), mille I osa 2013. aastal pälvis tohutu populaarsuse. Peategelaste Elsa ja Anna dublandid Hanna-Liina Võsa ning Hele Kõrve käisid filmist "Ringvaate" otsestuudios rääkimas ja tõdesid, et II osas saavad kõik otsad nii kenasti kokku seotud, et ilmselt pole III järjefilmi oodata.

Kõrve nentis, et "Lumekuninganna" esimese filmi puhul olid lood, kas või Elsa tunnuslugu "Let It Go" meeldejäädav. "Võib juhtuda, et ka teises osas on kaks imeilusat soololugu Elsal. Aga kui ma eile filmi vaatasin ja Elsa ehk Hanna-Liina lõpetas laulmise, siis ma tahtsin tõusta kinos püsti ja aplodeerida."

"Uutest lugudest on kaks lugu, mis üks on võib-olla hitim kui teine. Ehk varem või hiljem, kui see nüüd avalikuks saab, siis seda kedratakse ka niimoodi. Kõik lapsevanemad võivad hakata juba valmistuma."

Esimene "Lumekuninganna" tuli kinodesse 2013. aastal. Võsa tõdes, et tehnika on arenenud nii palju vahepeal edasi, et kogu visuaalne pilt ja animatsiooni tehnika on teises filmis peajagu esimesest üle. "Seal on nii vägevad efektid."

Kõrve vihjas, et tema tegelasega ehk Annaga juhtub "Lumekuninganna" järjefilmi lõpuks tore eluline sündmus. Võsa lisas, et see film on üldse väga eluline. "Kui ma seda vaatamas käisin, siis oli seal nii palju momente, mis olid nii sügavad. Väga mõjus temaatika."

Kolmandat osa tulemas ei näe

Nad kinnitasid, et tegemist on jätkuvalt lastefilmiga. "Aga seal on ka sõnum, mida kandis väga hästi ka koomiline tegelane Olaf – et kui sa vanemaks saad, siis milliseid mõtteid sa hakkad mõtlema. Hakkad elu üle rohkem juurdlema. Filosofeerima."

Kõrve usub, et Elsa-lugu on nii populaarne inimliku mõõtme pärast. "Seal on tegemist kahe õega." Võsa lisas, et õdedevaheline armastus on nii suur. "Samas on nad võitlejad mõlemad. Nad on väga kanged naiskarakterid. Ma arvan, et see annab väikestele tüdrukutele kangelastunde."

Võsa rääkis, et II osas saavad kõik otsad kokku sõlmitud. "Ma arvan, et kolmandat osa ei tule. See sai nii ilusti ära lõpetatud. Poetasin isegi pisara."