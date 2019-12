Siret Kotka pani pulmakleidi oksjonile

Riigikogu liige Siret Kotka paneb oksjonile oma pulmakleidi, sest jaanuaris jõustub tema ja abikaasa Martin Repinski lahutus. Ta rääkis intervjuus "Ringvaatele", et Repinskit abielu nurjumises süüdistada ei soovi ja nüüd on tal aeg vaadata iseendasse. Tema pulmakleidi tulevasel uuel omanikule soovitab ta pühendada aega perekonnale ja oma partnerile, sest see hoiab tema sõnul kõike koos.

"Veel paar aastat tagasi olin ma ise selles kleidis, olin väga õnnelik ja kõndisin selles kleidis altari ette," meenutas Kotka. Ta rääkis, et nad vaatasid veel mõni aeg tagasi pulmavideoid, kus Martin Repinski oli öelnud, et ta pole nii ilusat naist veel näinudki.

Keskerakondlastest Siret Kotka ja Martin Repinski laulatus toimus 30. aprillil 2017. aastal Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. Ajakirjandus nimetas nende pulma iseseisvuse taastanud Eesti üheks suurejoonelisemaks. Paar aastat hiljem ilmusid meediasse sahinad paari lahkuminekust.

"Juhtus see, mis võib juhtuda inimestel, kes on vähe olnud veel koos. Vundament ei ole nii tugev. Meil olid probleemid, mis jäid lahendamata. Küsimused, mis jäid üksteiselt küsimata, sest meil ei olnud üksteise jaoks aega," selgitas Kotka.

"Üks kampaania lõppes, teine hakkas, siis tuli koduehitamine, renoveerimine, siis tuli laps, siis tuli see, et Martin läks Jõhvi vallavanemaks, tuli kaugenemine distantsiliselt. See oli paras proovikivi. Meie ei suutnud seda läbida," lisas ta.

Martin Repinskit süüdistada ei taha

Kotka tunnistas, et kui saada oma mehe truudusetusest teada kõigepealt meediast, siis see on see kurb. "Ma arvan, et olen talle öelnud legendaarse eesti sõna, et "sa oled igavene siga"." Pärast seda läks kergemaks, tunnistas ta. "Aga ega see midagi ei muuda."

Ta rääkis, et tunded tekivad kahe inimese vahel ja saavad ka ainult vaibuda kahe inimese vahel. "Neid ei saa kuidagi kolmas inimene tekitada ega neid ära võtta. Nii et need on nende kahe inimese tunded ja minul ei olnud sel hetkel enam midagi rohkem teha."

Kotka soovis Repinskile pärast uudise ilmsikstulekut edu. "Mina teda süüdistama ega halvustama ei hakka. Nüüd on aeg vaadata iseendasse ja enesearengusse." Ta usub, et on nüüd kindlasti teadlikum ja küpsem kui veel mõni aeg tagasi.

Kedagi uut tema elus praegu ei ole, aga ta on kindel, et see mees mingil hetkel tema ellu tuleb. "See sära, mis minu silmist tuleb, on minu sära. See on minu armastus minu enda vastu. See on minu väärtus."

Tema sõnul oli ta varem liiga vähe kohal ja jooksis läbi elu. "Töö oli tähtis, karjäär oli tähtis. Kõik muu oli tähtis. Aga ei olnud tähtis sisemine tunne, et sa väärtustaksid ja armastaksid ennast, näeksid ning märkaksid inimesi ja et sinus oleks tänulikkust."

Repinskiga nad enam riigikogus pinginaabrid ei ole. "Me otsustasime mõni aeg tagasi, et istume eraldi. Küll aga saame me Martiniga hästi läbi. Me oleme kolleegid riigikogus. Me suhtleme igapäevaselt ja kahtlemata seob meid vanemlik koostöö Morgani kasvatamisel."

Kotka sõnul on raske öelda, kuidas muutus nende last mõjutab, sest viimane on veel väga väike. "Minu roll täna on tekitada temas võimalikult palju kindlustunnet, et tal on mõlemad vanemad olemas ning kõik läheb hästi."

Pulmakleit heategevusoksjonile

Repinski ja Kotka abielulahutus jõustub jaanuaris. Mõni aeg tagasi tekkis tal mõte, et jõulud on tulemas, aga tema pulmakleit ripub tal voodi kohal ja võiks teha midagi head. Tekkis mõte panna pulmakleit heategevusoksjonile ja annetada saadud raha Tallinna lastehaigla toetusfondile.

"Kleidi sisse mahub inimene, kes on kas XS- või S-suuruses, sest kui mina seda kandsin, siis ma olin küll neljandat kuud rase, aga ma kaalusin 52 kilo. Selle kleidi pikkus koos kontsadega on umbes 168 cm." Kleidi alghind oksjonil on 30 eurot. Ta kinnitas, et isegi siis, kui kleidi eest pakutakse ainult 30 eurot, läheb see ikkagi kleidi soovijale.

Pakkumisi kleidile saab teha keskkonnas Osta.ee. Pakkumiste periood on 10 päeva, pärast mida selgub võitja. Oksjoni võitjal soovitab Kotka suhtes olles iseend mitte ära unustada, vaid hoida oma klaasi kogu aeg täis. "Teiseks – pühendada aega perekonnale ja oma partnerile. Aega, mis tegelikult hoiab kõike koos."