Ott Sepp: ootan väga, et tuleksid noored, kes teeksid uue "Tujurikkuja"

Näitleja Ott Sepp avaldas, et suvel koguneti taas Catapult Filmsiga, mille alt on koos tehtud nii "Tujurikkujat", "Riigimehi" kui ka "Malevat". Kohtumisel, milles lõi kaasa ka Märt Avandi, arutati võimalikke tulevikuplaane.

"Jah, sel suvel me tõesti saime üle tüki aja kõik korraks kokku, istusime maha ja pommitasime üksteist. Me saimegi kokku ilma igasuguse suurema tagamõtteta ja vaatasime, kas midagi hakkab sündima, sest hetkel kõik tegutsevad omasoodu," tunnistas Sepp Raadio 2 saates "Hommik!".

Sepp tõdes, et tunneb veidi puudust 1. jaanuarist, kus kogu Eesti oli tema peale vihane või hoopis vaimustunud, sest 2008. aastast 2015. aastani kuulus ETV aastavahetusprogrammi juurde huumorisaade "Tujurikkuja". "Samas on natuke rahulik ka. Eks vanust on tulnud peale ja kõik läheb aeglasemaks. Ma väga ootan, et tuleksid mingid noored, kes teeksid uue "Tujurikkuja" või midagi sarnast. Tulge ja tehke, ma õudselt ootan. Ma hirmsasti tahan, et keegi ajaks mind naerma või vihaseks," ütles Sepp.

Sepp mahub pühadeprogrammi tavaliselt 24. veebruaril, kui ETV näitab 2002. aasta filmi "Nimed marmortahvlil". Sepp oli siis 20-aastane, kui Eesti üht esimest suurfilmi filmiti ja tunnistas, et see tekitab temas alati suurt nostalgiat.

"See oli selline esimene Eesti suurfilm ja seal on mingisuguseid momente minu jaoks, mida tagantjärele vaadates võiks teha natuke teisiti või natuke huvitavamalt kirjutada seda, sest romaanist see film erineb ja romaan on päris hea," ütles Sepp, et film on veidi lihtsustatud.

Pärast "Tujurikkujat" on Sepp andnud välja mitmeid stand-up etendusi, kuid tunnistas et ise publikuna tihti teatrisse ei satu. "Ma väga ei käi teatris ise, sest mul ei ole väga palju aega, sest kogu aeg on hästi kiire. Ega see teater ise ei ole oluline, hoone on lihtsalt mingi maja. Sisu määrab, kui on hea asi, võib seda mängida ükskõik kus, kasvõi põõsa all," ütles Sepp, et tal ei ole lemmikteatrit.