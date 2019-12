Mick Pedaja uue muusikavideo peategelasteks on käed

Autorite sõnul on käed justkui metafoor ja väljendus meie endi vaimust nagu ka silmad. "Minu jaoks on inimlikkus väga oluline. Inimeste vaheline ruum. Kui Mick mulle "Real" loo saatis, nõustusin kohe, sest see seletab just inimlikkust väga erilisel moel. Tunnen, et päris kontakt, tingimusteta suhted on olulised väärtused, mida tänases maailmas jagada," märkis video režissöör Martti Helde.

Pedaja lisas, et video sündis väga väikese aja jooksul. "Mul on siiralt hea meel, et inimesed on suutelised kiirelt loomulikul teel loominguga tegelema. Olen ülimalt tänulik, et saime kokku ühed andekamad näitlejad ja tehnilise tiimi, kes video mõttega kaasa tulid ja selle ellu aitasid tuua," lausus ta.

Singel "Real" jutustab ja joonistab komponente elust, hoolimisest, alandlikkusest, armastusest, hetkedest ja teadlikkusest suhelda enda ja väljaspool olevaga