Heatahtlik perekond annetas "Jõulutunneli" projektile maalapi

"Jõulutunnel" tähistab sel aastal 20. hooaega ning seetõttu on saate eesmärk varasemast suurejoonelisem. Heade inimeste abiga tahetakse rajada miljööväärtuslikku ravikodu. "Kus hingelt katkised lapsed saaksid taastuda, et nad saaksid tulla tagasi tavaellu. See on neile kodu eest. See on selline koht, kus noored, kellel on väga tõsised ja rasked mured, mis on ühiskonna, perekonna ja teiste kaaslaste poolt tekitatud, et need saaksid parandatud," selgitas Anna Pihl.

Anna sõnul kasutatakse sellist mudelit näiteks Taanis, Norras ja Rootsis. Miljööteraapias on oluline osa asukohal. "See ei ole nii, et ehitatakse suvaline maja suvalisse kohta," ütles Kristjan.

Koht, kuhu ravikodu tahetakse rajada, on annetatud hea perekonna poolt. "Üks perekond, kui ta kuulis, mille jaoks "Jõulutunnel" annetusi kogub, otsustas, et nad annetavad selle maalapi eesmärgi nimel," ütles Anna. Anna lisas, et eesmärgiks pole ainult maja, vaid kogu kompleks, kus süsteem tööle hakkaks.

Kokku loodetakse koguda 750 000 eurot. "Kui seda summat ei tule 1. jaanuari hommikuks, see raha jääb pangakontole ja seda raha kogutakse edasi. Kindel on see, et see ravikodu tuleb," lisas Kristjan.

25. detsembril läbi kogu päeva kestel toimuv saade algab juba kell 10 hommikul. Anna ja Kristjan Pihl võtavad stuudios vastu külalisi, kuid lisaks sellele saab näha liigutavaid videolugusid ja kuulda südamlikke etteasteid. Eelsaade "Jõulutunnel. Lootus" on ETV ekraanil 21. detsembril.