Põhja-Tallinn kaasas uude singlisse Anne Veski, Pearu Pauluse ja Uudo Sepa

Lisaks Põhja-Tallinna koosseisule laulavad kaasa Anne Veski, Pearu Paulus, Merlyn Uusküla, Uku Suviste ja Uudo Sepp.

"See on kindlasti üks suurimaid projekte meie elus. Tänud kõigile kaasosalistele, et see võimalikuks sai," kirjutas Põhja-Tallinn sotsiaalmeedias, soovides kõigile ilusat jõulukuud.

Muusikavideo autor on Tanel Meos, video on filmitud Kadrioru lossi muuseumis ja vaaterattal SkyWheel Tallinn .