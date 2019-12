Miku ja Tanja jõululaual on ise tehtud verivorstid ja õlu

Lauljad Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar maitsesid tänavusi parimaid jõulutooteid, mis valiti välja toidumessil. Saarte perekonna pühadelaual on aga palju omatehtud hõrgutisi.

"Kui meil on päev enne, siis 24. detsembril, ainsal vabal päeval lähme me Miku vanemate juurde, istume ahju kõrval ja ise ei tee mitte midagi," ütles Tanja ETV saates "Ringvaade", et nemad teevad lauljatena jõuluajal tööd ning kokkamiseks aega ei leia.

Tanja oli 18-aastane, kui esimest korda verivorsti sõi. Mikk lisas, et tema isa teeb verivorsti ise, mistõttu pole ta seda juba ammu poest ostma pidanud. Toidumessil väljavalitud verivorsti kiitsid mõlemad. Mikk ise pruulib õlut, seega poeõlu nende pühadelauale ei jõua. Lisaks teeb Miku ema ise leiba ja isa keedab sülti.

"Ringvaates" maitsesid Saared uusi jõulutooteid, mis valiti toidumessil välja 89 erineva toote seast. Krõbedad Nõo kanasteigid panid Tanja lausa tantsima. "Alati, kui mulle väga maitseb, siis ma hakkan tantsima," ütles Tanja.