Paljud uued loomaliigid avastatakse tagantjärele, nende seas on ka dinosaurused

"Lihtsad nõuanded on, tuleb minna kohta, kus keegi enne pole käinud või minna muuseumisse, kus on väga suured kogud ja kust võib leida ühtteist huvitavat. Leitakse ka," selgitas Lennuk ETV saates "Ringvaade", kuidas uusi liike avastatakse.

Seetõttu leitakse palju liike ka tagantjärele. Lennuki sõnul avastatakse isegi dinosaurusi. 1970ndatel Lõuna-Aafrikast leitud dinosaurusekolju järgi avastati sel aastal, et tegemist on täiesti uue dinosauruseliigiga. "Kui dinosauruseuurijad hakkasid seda koljut vaatama, leidsid nad, et tegu on täiesti uue liigiga," selgitas Lennuk.

Lennuk kinnitas, et dinosaurust kuidagi taaselustada ei õnnestu. "See rong on läinud," ütles ta.

Uusi loomaliike avastatakse ka DNA järgi. Kõige rohkem avastatakse uusi putukaliike, üks neist väike punktputukas, kes nimetati kliimaaktivist Greta Thunbergi järgi.