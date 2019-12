Ajakirjaniku eksperiment näitas, et loodussõbralik ostukorv on ligi kolm korda kallim

Kui tavaostukorv maksis 30 eurot, siis eetiline ostukorv 80 eurot. Änilane ütles, et kõige üllatavam oligi kõigi asjade kokkuliitmisel suur üllatus, et vahe oli nii suur. "Eetiline toode võib olla ka maitselt viletsam," tunnistas Änilane ETV saates "Ringvaade", et loodussõbralikkus ei tähenda tingimata paremat toodet.

Samuti oli naise sõnul keeruline leida tavatoodetele eetilist alternatiivi, sest näiteks kurki oli tema kodupoes müügil vaid üks.

"Paljude asjade puhul on väga raske aru saada, mis on eetiline variant, kui ei ole väga palju infot peal," selgitas Änilane, et kui on peal kirje öko, ei pruugi see tähendada, et toode on keskkonnasõbralik.

Änilane tunnistas, et ökoloogilist sidrunit ei hakka ta näiteks kunagi ostma, sest see on kordades kallim kui tavasidrun. Kõige suurem hinnavahe oli aga kohviga, sest ökoloogiline kohv maksab 16 eurot pakk.