Galerii: San Diego loomaaias sündinud ninasarvik ristiti Tulevikuks

"Future'i lemmikasi on muda. Kui ta näeb porilompi, tahab ta selles püherdada," selgitas loomaaiatöötaja Marco Seno AP Newsile.

Future on sajas lõuna valge-ninasarvik, kes loomaaias on sündinud ning teine kunstliku viljastamise teel sündinud lõuna valge-ninasarvik. Esimene, Edward sündis tänavu juulis.

Future sündis 21. novembril, tema ema on 11-aastane Amani. 19-päevasena kaalub Future 88-kilogrammi, kuid kasvab täiskasvanuna 20 korda suuremaks.

Loomaaed kasutab külmutatud spermat, et aidata päästa kõrvalliik põhja valge-ninasarvik. Praeguseks on sellest liigist elus veel vaid kaks isendit, mõlemad neist on emased.