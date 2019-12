Suhtesaade "Reisile sinuga" päästis Maire Aunaste koondamisest

"Kui ma olin juba tükk aega Eesti Televisioonis töötanud, siis saadeti mind AK reporterina ühel päeval Murmanskisse Eesti kultuuripäevadele. Seal sain ma tuttavaks pianist Kalle Randaluga. Kalle Randalu sai teada, et mul ei ole kodus televiisorit, mille peale ta ütles: "Oi, siis on sinul küll väga vaene elu"," meenutas Aunaste.

Enne krooni tulekut ostis Aunaste endale viimaste rublade eest televiisori ja temast sai päevapealt televisiooni, eriti televiisorivaatamise sõltlane. "Siiamaani olen ma samasugune," tunnistas naine.

Aasta pärast televiisori ostu oleks Aunaste aga telemajast peaaegu minema saadetud, sest noor Eesti Vabariik oli sunnitud inimesi koondama. "Mind valiti välja publitsistika peatoimetusest kui ainsat inimest, keda peaks koondama," tõdes Aunaste. Peatoimetaja tõi Aunastele põhjuseks, et naine oskab ka kirjutada. "Tähendab, sa ei jää mitte kunagi ilma tööta," selgitas ta.

Aunastet see argument ei rahuldanud ja ta sai aru, et uppuja päästmine on ainult uppuja enda asi. Kodus televiisorit vaadates märkas Aunaste Soome kanalil suhtesaadet, mis tema tähelepanu köitis. "Vaatasin seda ja mõtlesin, et selline suhtesaade võiks olla Eesti Televisioonis ka. Ütlesin tollasele juhile Hagi Šeinile, et tahaksin teha seda saadet. Umbes üks kuu oli jäänud sellel hetkel minu koondamiseni," meenutas Aunaste.

Kui Šein suhtus ideesse väga umbusklikult, oli ta nõus saate eetrisse laskma. "Samal sügisel ma ei olnud mitte koondatud, vaid tegin saadet "Reisile sinuga"," lausus naine.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.