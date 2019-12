Marie Fredrikssoniga töötanud helirežissöör Alar Suurna: ta oli väga unikaalne

Suurna kohtus Fredrikssoniga Rootsi televisioonis töötades. "Ma kuulsin teda esimest korda ja kohe tundsin, et see oli midagi väga erilist," ütles Suurna "Vikerhommikus".

Siis esines Fredriksson veel teises bändis, kuid peagi pärast kohtumist Suurnaga algas Fredrikssoni koostöö Per Gessle'iga ja sündis ansambel Roxette. "Nad võtsid minuga stuudio osas ühendust. Ma miksisin nende esimese singli "Neverending Love"," ütles Suurna.

Suurna usub, et Roxette'i edu taga oli naise hääl. "Tal oli imeline hääl, mis on nii võimas, aga haavatav samal ajal. Ta liigutas inimesi ja jõudis nendeni," ütles Suurna, et tema arvates on raske selliseid lauljaid leida, kes suudavad korraga olla pehmed, aga ka tugevad.

Suurna lisas, et Fredriksson oli maailma üks võimsamaid lauljaid ning teist sellist ei ole. "Ta oli väga unikaalne, see on väga kurb lugu," ütles Suurna.

Suurna sõnul oli Roxettiga lihtne koostööd teha. "Marie oli väga tore inimene, kellega sai väga hästi läbi käia ja Per oli samasugune. Meil oli väga tore," ütles Suurna, et kolleegidena olid mõlemad kahe jalaga maa peal.

Marie Fredriksson, Clarence Öfverman (produtsent), eestlasest helirežissöör Alar Suurna ja Per Gessle. Autor/allikas: Alar Suurna erakogu

Viimane koostöö oli Suurna ja Roxette'i vahel aastaid tagasi, kui mees miksis 1990ndate lõpus bändi loo "True Faith". Fredriksson jäi haigeks 2002. aastal ja veetis oma aega peamiselt kodus.

Suurna lisas, et vähki haigestumise järel ei uskunud keegi, et naine muusikamaailma tagasi pöördub. "Ta püüdis uuesti rääkima õppida, ta ei suutnud seda pärast vähioperatsiooni teha. Ta tuli edukalt tagasi ja töötas 17 aastat pärast haigust. Ta tuli küll tagasi, aga tema keha ei pidanud enam vastu," ütles Suurna.

Fredriksson hoidis Suurna sõnul meediaga distantsi ja hoidis oma töö ja eraelu lahus. Suurna lisas, et Fredriksson tahtis luua väga perekonda ja saada lapsi. "Kui ta sai kokku Mikael Bolyosiga, siis temast sai tema abikaasa ja laste isa. Ta oli pereinimene ja väga lõbus. Me saime alati palju naerda, kui ta lähedal oli," meenutas Suurna.

Fredrikssoni surm oli Suurna sõnul Rootsis suur uudis, sest ta oli väga populaarne. "Kõik teadsid, et ta oli väga haige, aga kui need halvad uudised tulid, oli see väga keeruline. Ma arvan, et kõik on väga löödud," tõdes Suurna.