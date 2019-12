ETV pühadeprogramm rõõmustab kodumaiste filmide tele-esilinastustega

Võimas ja hingepuudutav filmivalik saab alguse 18. detsembril värske dokfilmiga religiooniloolasest Marju Lepajõest, ekraanile jõuavad ka lood muusik Tõnis Mäest ning jalgpalliässast Konstantin Vassiljevist. Eepiline suurfilm "Tõde ja õigus" kaunistab ETV ekraani uue aasta esimesel päeval, jõulude eel tele-esilinastub noore isa erakordne lugu mängufilmis "Võta või jäta". Lapsi rõõmustab "Lotte ja kadunud lohed", mis jõuab samuti esmakordselt ETV vaatajateni.

"Marju Lepajõe. Päevade sõnad"

K, 18. detsembril kell 22.05

Inimene kõnnib mööda maailma ja otsib taga oma elu, mida ta kunagi kätte ei saa. See on portreefilm Marju Lepajõest, filoloogist, religiooniloolasest ja Tartu ülikooli usuteaduskonna õppejõust. Vaimuka sarmiga mõtestab Marju meie kaasaega, mil inimese vajadus ja võime süveneda on taandunud teisejärguliseks. Ka ülikool, õpetatuse ja kultuuri pühakoda, on kaotamas oma vaimset mõõdet ning tähendust. Milline on haritlase koht teda mitte soosivas maailmas? Vaatajal on võimalus saata Marjut tema mõtteteekonnal täpse sõna ja isikliku tõe poole. Loodetavasti see kohtumine avardab, lohutab, inspireerib. Režissöör Vallo Toomla, tootja F-Seitse.

"Võta või jäta"

E, 23. detsembril kell 21.30

Ühel unisel laupäevahommikul saab 30-aastane ehitaja Erik jalustrabava uudise: endine tüdruksõber Moonika, keda mees pole pool aastat näinudki, on just lapse sünnitanud. Tüdruku. Naine ise pole emaduseks valmis ja kui mees last endale ei taha, läheb tüdrukuke lapsendamisele. Võta või jäta! See on lugu Eriku pikast, keerulisest ja kohati koomilisest isaks kasvamise teekonnast. Lugu, mille käigus tavalisest eesti mehest saab igapäevaelu kangelane, Superman, kes on oma isaduse eest valmis küünte ja hammastega võitlema. Mis teeb isast isa? Osades: Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten. Stsenarist ja režissöör Liina Trishkina-Vanhatalo, operaator Erik Põllumaa, helilooja Sten Sheripov, tegevprodutsent Johanna Trass, produtsent Ivo Felt. Film valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

"Tõnis Mägi. Vaikus valguses" Autor/allikas: Kaader filmist

"Tõnis Mägi. Vaikus valguses"

N, 26. detsembril kell 21.20

Portreefilm Eesti muusika elavast legendist, kes ilmselt ühegi kaasmaalase jaoks pikemat tutvustamist ei vaja. Tegemist on mehega, kes säras aastakümneid mitte ainult kodumaa, vaid kogu kunagise Nõukogude Liidu rokitaevas ning kellest hiljem sai taasiseseisvumisaja suurim ja eesti rahvast kõige jõulisemalt ühendav laulik. Läbi värvika elu mitmetahuliste keerdkäikude on Tõnis jõudnud äärmiselt põneva maailmatunnetuseni, millest on kantud ka tema looming. Film annab vaatajale võimaluse õige lähedalt piiluda helilooja salapärasesse maailma ja olla kaasreisijaks teekonnal, mis muusikut inspireerib. Me näeme, kuidas sünnivad tema laulud ja saame kuulda, mismoodi autor ise oma loomingut mõtestab. Igas loos peegeldub Tõnis Mägi isemoodi maailm, kajastuvad erinevad hetked tema elust ja Eesti kultuuriloost. Filmis saavad sõna Tõnise lähedased, teiste seas abikaasa Kärt Johanson, tütred Liidia ja Mirt, kolleeg Sven Grünberg ning põlisameeriklasest sõber Rupert Encinas ehk Lendav Kotkas. Režissöör Priit Pääsuke, operaator Mihkel Soe, toimetaja Anu Aun, stsenaariumi konsultant Berk Vaher, helirežissöör Horret Kuus, tootja Luxfilm.

"Lotte ja kadunud lohed" Autor/allikas: Kaader filmist

"Lotte ja kadunud lohed"

L, 28. detsembril kell 18.40

Laste armastatud Lotte-lugude kolmandas filmis saab vahva koeratüdruk Lotte endale väikese õe Roosi. Leiutajatekülla tulevad teadlased, pesukaru Karl ja kala Viktor, kes osalevad suurel rahvalaulude kogumise võistlusel. Võistluse peaauhinna saab see, kel õnnestub salvestada maailma vanima loomaliigi, müütiliste tuldpurskavate lohede rahvalaulu. Lotte ja Roosi otsustavad teadlasi aidata ja nii ootavad neid ees põnevad ning ootamatud seiklused. Tegelastele on andnud oma hääled Evelin Võigemast, Helmi Tulev, Mait Malmsten, Elina Reinold js Sepo Seeman. Lavastajad Janno Põldma ja Heiki Ernits

Pearu — Priit Võigemast, Andres — Priit Loog ja Sauna-Madis — Indrek Sammul (kaader filmist) Autor/allikas: (kaader filmist)

"Tõde ja õigus"

K, 1. jaanuaril

Vargamäe uus ja järeleandmatu peremees peab võitlema raske töö, kiusliku naabri ja omaenda tõekspidamistega, et oma söötis ja vilets maa viljakaks muuta ning tõde ja õigus jumala poolt mahajäetud paigas jalule seada. Lootusest ja teotahtest pakatav Andres tuleb koos noore abikaasa Krõõdaga võlgu ostetud soisele talukohale uut elu rajama. Vargamäe Mäe talust peab saama koht, mis perekonna eest hoolitseb. Majapidamine nõuab palju tööd ja järjekindlust – algab elukestev võitlus nii looduse ja saatuse kui ka kiusliku naabrimehe Pearu mängitavate vingerpussidega. Kui elukaar jagab Andresele enam kannatusi kui kauaoodatud tulemusi, hakkab mees üha meeleheitlikumalt otsima tõde ja õigust nii kohtust, kõrtsist kui ka piiblist, tuues oma otsinguil ohvriks perekonna, lähikondlased ja iseenda. Unelm õitsvast ja perekonna eest hoolt kandvast Vargamäest vajub üha sügavamale reaalsuse varju. Film valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Režissöör & stsenarist Tanel Toom, operaator Rein Kotov, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Kristiina Ago, grimmikunstnik Liisi Roht, helilooja Mihkel Zilmer, kaasprodutsendid Armin Karu ja Madis Tüür, produtsent Ivo Felt.

KONSTANTIN VASSILJEV. KASTIST VÄLJAS Autor/allikas: ERR

"Konstantin Vassiljev. Kastist väljas"

N, 2. jaanuaril

Portreefilm ühest aegade parimast jalgpallurist Eestis. Lugu sellest, kuidas Maardus elavast vene poisist saab eestlaste kangelane. Ometi ei kulgenud maestroks kutsutava Vassiljevi karjäär veatult. Filosoofina suutis ta lahti mõtestada nii karjääri kõrghetked kui ka altminekud. Milline inimene peitub särava jalgpalluri kesta all? Režissöör ja operaator Madis Reimund, toimetaja Oliver Lomp, produtsendid Getter Vahar, Madis Reimund ja Oliver Lomp.

ETV pühadeprogrammi pärlitest teeb ERR Menu ülevaate juba esmaspäeval, 16. detsembril.