Disney leidis filmi "Üksinda kodus" uusversioonile peaosatäitja

Yates'i kõrval astuvad filmis üles ka Ellie Kemper ja Rob DeLaney. Linateose režissöör on Dan Mazer ("Ropp vanaisa"), stsenaariumi autorid on "Saturday Night Live'i" stsenaristid Mikey Day ja Streeter Seidell, vahendab Consequence of Sound.

Filmil ei ole väidetavalt mingisugust seost kahe täispika filmiga 1990. aastatest, kus astus üles MaCaulay Culkin. Pigem keskendub lugu abielupaarile, kes endi rahalisest hävingust päästmiseks astuvad sõjajalale poisiga, kes on varastanud nende hindamatu reliikvia. Pole täpselt selge, kuidas sobitub sellesse filmi "Üksinda kodus" kontseptsioon, kuid ilmselt selgub see pärast seda, kui filmi produktsioon järgmise aasta alguses algab.