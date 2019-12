Ilmus filmi "Wonder Woman 1984" esimene treiler

Filmi "Wonder Woman 1984" viib kangelanna aastakümnesse, mida defineerisid suured soengud ja film "Tondipüüdjad". Aga see oli ka kümnend, mida saatis külm sõda ja selle taustale asetub ka Wonder Womani lugu. Peaosatäitja Gal Gadot rääkis Comic-Conil Brasiilias, et Wonder Woman on selles filmis üsna üksildane, ta on kaotanud aastate jooksul kõik oma sõbrad ja teeb seda, mida ta tegema peab, vahendas The Verge.

Warner Bros ei ole järjefilmi kohta just liiga palju üksikasju avaldanud, kuid stuudio andis üherealise kokkuvõtte sellest, mida fännid võiksid filmist oodata: Diana Prince satub 1980. aastate külma sõja ajal konflikti Nõukogude Liiduga ja ja tema suureks vaenlaseks kujuneb pahalane nimega Cheetah ehk Gepard.

Gepard on DC Comics'ist tuntud kui üks Wonder Womani põhivaenlastest ja esines esimest korda koomiksisarja 6. väljaandes 1943. aastal. See on esimene kord, kui Gepard teeb etteaste mängufilmis koos Wonder Womaniga. Teda mängib endine "Saturday Night Live'i" näitlejateansambli liige Kristen Wiig.

"Wonder Woman 1984" on DC laiendatud universumi üheksas film. Viimastena on kinolinale jõudnud "Shazam!" selle aasta alguses ja "Aquaman" möödunud aastal. Peale Gadot ja Wiigi astuvad filmis üles ka eelmisest filmist tuttav Chris Pine ja Pedro Pascal, kes kehastab voogedastusplatvormi Disney+ hittsarja "The Mandalorian" pearahakütist peaosalist.

See on Wonder Womani järjekorras neljas ülesastumine DC laiendatud universumi filmides pärast linateoseid "Batman v Superman: Õigluse koidik", esimest Wonder Womani filmi 2017. aastal ja "Õiguse liigat" paar kuud pärast seda. "Wonder Woman 1984" jõab kinodesse 5. juunil 2020.