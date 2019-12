Omniva juhatuse liige: LED-lambiga lõhnakuuse tellimine ei saa väga õigustatud olla

Eestlased tellivad sedavõrd palju pakke, et need ei mahu kohati enam pakiautomaatidesse ära ning neid tuleb tellijaile üle anda käsitsi. Omniva kutsub inimesi üles tarbetuid kingitusi teiselt poolt maailma mitte tellima.

Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister ütles, et nagu on olemas söömine ja liigsöömine, on sarnane olukord ka tarbimisega. Veskimeister ütles ETV saates "Ringvaade", et Omniva vastutus on juhtida tähelepanu liigtarbimisele. "Mõnes mõttes on meie kohus kutsuda inimesi mõtlema selle üle, mida, kui palju ja kust kohast tellida," ütles Veskimeister ETV saates "Ringvaade".

Veskimeister ütles, et pakke Omniva muidugi ei ava, kuid inimesed pöörduvad foorumitesse ikka teemadega, mis puudutavad näiteks populaarset Hiina veebikaubamaja Aliexpress. "Kui ma näen Aliexpressiga seotud foorumis küsimust, et kas keegi soovitaks mulle mingisugust vahvat vidinat, mida autosse osta, siis selline ost ei saa väga õigustatud olla, et mingisuguse LED-lambiga lõhnakuuseke tellida lihtsalt sellepärast, et on odav ja saab kiiresti kätte," põhjendas Veskimeister.

Veskimeistri sõnul on tänase ööga sorteeritud ära rekordilised 52 000 pakki. "Tänase öise vahetusega me oleme teinud uue rekordi ja sorteerinud tänase ööga sorteerinud ära 52 000 pakki, mida ei ole Omniva ajaloos mitte kunagi seniajani suudetud teha," ütles Veskimeister.

Veskimeistri sõnul tulevad kliendid pakkidele kiiresti järele, 70 protsenti klientidest teeb seda ööpäeva jooksul. "Inimesed ootavad oma jõulukinke ja jõuluajal ka võetakse pakke välja suhteliselt kiiresti," ütles ta ja lisas, et jõuluajal võiks see kiirus muidugi veel suurem olla.