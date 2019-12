Tartus tehakse portreefotosid nagu 150 aastat tagasi

"Ega lastest selles tehnikas head pilti ei tule. Lapsed ei püsi paigal," selgitasid galerii AG47 galerist Käty Tarkpea ja märgiplaat-kolloodium fotograaf Jüri Tarkpea ETV saates "Ringvaade".

Et inimesed liikumatult püsiksid, on selle jaoks isegi riistapuu, mis hoiab inimesi edasi-tagasi tuigerdamisest. Pildistamise protsess on pikk. "Üks põhjus, miks vanade piltide peal ei naeratanud, on see, et inimesed ei suutnud naeratust hoida," ütles Tarkpea.

Tarkpea ise ei olegi päevagi fotograafiat ega ka keemiat õppinud. Küll aga on fotograafidiplom tema abikaasal Kätyl. Mõlema südame on võitnud analoogfotograafia. "Ma ise ka imestan, et ohhoo-efekt ikka veel kestab. Me teeme kümme pilti kuus ja need inimesed, kes meid üles leiavad ja seda tahavad või on seda sõbra käest kuulnud, see on nagu folkloori tasemel. Sellises asjas on päris tore osaleda," selgitas Tarkpea.

150 aastat tagasi oli päevapiltniku kohalekutsumine vaid valitute lõbu. Täna aga võib hõbedase portree fotoplaadil saada vaid mõnekümne euro eest.