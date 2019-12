Ott Lepland: tundsin sügavat küsimust enda hinges, miks isa ei ole

"Sünnitusmajas, kui ta sündis, teatas ämmaemand, et sellest poisist saab laulja. Ta tundis ära tohutult tugeva käreda hääle," rääkis Külli Lepland Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..." poisi esimestest hingetõmmetest.

Otti on alates sünnihetkest kasvatanud ainult ema. "Ma mäletan küll mingeid hetki lapsepõlvest, kus ma tundsin sügavat küsimust enda hinges, miks seda isa ei ole," tunnistas Ott.

Oti isa Jüriga kohtus Külli Vana Toomase restorani peol, kui mees oli joonud pisut rohkem kui pidanuks. Mõni aeg hiljem nägi Külli meest taas Regati baaris. "Astus sisse üks härra valges ülikonnas. Selline väärikas ja kena. Ma vaatasin, et issand, see on see sama Jüri," kirjeldas Külli. Naine meenutas, et läks ükskõik, kellega tantsima, et mehe tähelepanu püüda. "Ühel hetkel ta oli taksopeatuses minu seljataga ja ulatas üle õla mulle roosi," meenutas ta.

Külli ja Ott Lepland Autor/allikas: Sten Teppan

Külli sõnul oli Jüri abielus ja see saigi nende suhtele takistuseks. "Naine segas väga vahele, kui kuulis, et ma jäin lapseootele ja sõna otseses mõttes ei lasknud meid kokku. Sealt hakkas juba see lõhe," ütles Külli, et teadis juba Otti kandes, et hakkab poissi üksi üles kasvatama. "Kuigi ta lubas mulle maad ja ilmad kõik kokku, et me kasvatame koos selle lapse," ütles Külli, et päriselus ei olnud ta Jüriga kunagi koos.

Ott lisas, et isast eemal teda otseselt ei hoitud. "Isa küll otseselt ei osalenud minu kasvatamises, aga tegelikult ta ikkagi oli. Ma mäletan, kui ma olin seitsme-kaheksaaastane, ilmus ta meie juurde tagasi ja tundis huvi. Ei olnud, et ta ära kadus," ütles Ott, et suhtleb isaga siiamaani.

Ott meenutas, et mäletab hetke, kui isa soovis tulla tagasi pere juurde. "Millegi pärast mina panin käe ette, ei olnud nõus," ütles Ott. Külli meenutas, et Ott ei lubanud isal naise kõrvalegi istuda. "Ilmselt ma olin ikkagi nii tema päralt," arutles Oti ema.

Kasvas muusika keskel

Hiiumaal kasvanud Külli kolis koos pojaga Jürisse, kus alustas tööd muusikaõpetajana. Väike Ott kasvas muusika keskel. "Otti saatiski kogu aeg laul. Kui keegi käis külas, küsis, kas ta kogu aeg joriseb sul niimoodi. Ja see jäigi saatma teda kuni esimese klassini, sest nii kui Ott pliiatsi võttis, oli kohe laul lahti ja klassijuhataja palus temalt, et palun ära laula," meenutas Külli.

Ema sõnul polnud Ott lihtne laps. "Mul oli üks laps, aga ma tundsin, et mul oli seitse last. Ta võis istuda ja mängida orelit kaks tundi, teatades, et ta tahab saada preestriks," meenutas ta üht seika.

Poisi side kirikuga oli juba lapseeast saati tugev. Külli jagas naljakat hetke poisi lapsepõlvest, kus Jüri kiriku juures bussipeatuses seistes teatas väike Ott, et tahab pissile minna. Kui ema soovitas häda kirikuaia äärde teha, teatas Ott valjuhäälselt: "Mida? Kirikuaia äärde pissile, kas sa mõtled ka?". Külli tunnistas, et temal oli sel hetkel iseenda üle täiskasvanuna häbi. "See suhtumine kirikusse, ta kannatas ikka lõpuni selle pissihäda ära," kiitis Külli, et Oti väärtushinnangud said sealt suuresti alguse.

Ott tunnistas, et nautis omaenda seltskonda väga. "Mul enda seltskonnas oli isegi huvitavam olla kui eakaaslastega," tõdes Lepland, et ajas see küll muutus.

Tõeline võistlus algas pärast superstaarisaadet

Ott sai kuulsaks juba poisiklutina, kui hakkas välja andma lastemuusikakassette. Külli sõnul haarati Ott ja tema meelelahutuskarussellile, mille eest ta ei osanud ennast kaitsta. "Kui arvati, et ma olen püstirikas ja lapse arvelt teenin, siis see kaugeltki nii ei olnud. Aga võimalik, et keegi teenis. Siin nendega läksid asjad väga keeruliseks," ütles Külli, kes mõtleb tagasi ajale ja mõistab, et oleks pidanud siis lähemalt uurima, mis lepingutele ta alla kirjutab. "Sealt karussellilt maha hüpata oli päris keeruline," lisas Külli.

Ema sõnul nautis Ott kuulsust lapsena täiel rinnal. "Nii pildis olles kui ka pildilt ära kadudes ma ei tundnud mingit kahjutunnet, et nüüd ma enam ei ole pildil. Aga seda ma mäletan, et pigem ma nautisin seda aega," tõdes Ott.

Muusikale järgnes teatriperiood. Seitsmeaastane Ott mängis koos Ines Aruga lavastuses "Kommipoodi ära eksind". "Ott oli tõesti superandekas, mina arvasin, et temast tuleb näitleja," ütles Külli.

Ott tõdes siiski, et ei kujutaks end ette muus valdkonnas kui muusikas. "Teadmine, et minu elukutse on muusika, selle poole ma hakkasin pürgima kuskil hilisteismeeas. Siis ma teadvustasin endale seda fakti, et ka muusikaga on võimalik elatist teenida ja endale leib lauale saada," ütles Ott, kes läks seetõttu ka Georg Otsa muusikakooli õppima.

Ott Lepland saates "Kaks takti ette" 2005. aastal Autor/allikas: ERR/Ülo Josing

Kuigi superstaarisaade tõi mehele kuulsuse, tõdes ta, et tõeline võistlus algas alles pärast saadet. "See päris võistlus algab pärast seda saadet, et seda positsiooni hoida ja oma koht kätte võidelda," ütles Ott.

Tubli lapsena tarbis Ott alkoholi alles 18-aastaselt ning leiab ka praegu, et artist peab olema füüsiliselt ja mentaalselt paigas. Ometi kuulus ka Oti artistikarjääri algusesse neid hetki, kui ta järgmisel päeval eelmise õhtu kontserti ei mäletanud.

"Õnneks need jäid pigem 20ndate aastate algusesse kohe pärast superstaarisaadet. Ma olin siis ka poiss maalt, kes sai suure tähelepanu osaliseks. Siis tahtsid ka vägev rokkstaar olla nagu Padar, Hendrik Sal-Saller või Jaagup Kreem. Võib-olla ikka, et sama kõva mees olla, võtsid lava taga väikese julgustuse," ütles Lepland, kes nüüd on palju iseteadlikum.