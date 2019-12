Režissöör Alma Har'el kritiseeris Kuldgloobuste žüriid meestekeskse valiku pärast

Näiteks parima režissööri kategoorias on nomineeritud ainult mehed, nende seas Bong Joon-ho, Sam Mendes, Todd Phillips, Martin Scorsese ja Quentin Tarantino, vahendas Independent.

Har'el võttis Twitteris sõna vaid mõni hetk pärast nominentide avalikustamist. "Tere hommikust kõigile neile, kes mulle Kuldgloobuste pärast kirjutavad. Ma mõistan teid, aga te peaksite teadma, et ma olin sel korral esimest korda asjas sees. Need inimesed ei ole meie inimesed ja nad ei esinda meid," kritiseeris Har'el otsust.

Ta lisas, et pole mõtet otsida õiglust auhindamissüsteemis. "Me ehitame uut maailma," ütles ta oma fännidele, jagades videot 2018. aasta Kuldgloobustelt, kus näitleja Natalie Portman ainult meestest koosneva nominatsiooni pärast oma kriitikanoodi Kuldgloobuste žüriile saatis.

Har'eli film "Honey Boy" avaldati 27. novembril ja on saanud kriitikutelt palju positiivset tagasisidet. "Honey Boy" on naise mängufilmidebüüt, varem on Har'el avaldanud mitmeid dokumentaalfilme.

Kuldgloobusi jagatakse 5. jaanuaril.

Good morning to everyone that's writing me about the #goldenglobes

I feel you but know this.

I was on the inside for the first time this year. These are not our people and they do not represent us.

Do not look for justice in the awards system.



We are building a new world. https://t.co/IK7YNy5J5S