Meryl Streep lööb 34. korda Kuldgloobusele kandideerides iseenda rekordit

Meryl Streep on sel aastal löönud iseenda püstitatud rekordit, kui kandideerib juba 34. korda Kuldgloobuse auhinnale.

Seekordne nominatsioon tuli Streepile rolli eest HBO seriaalis "Suured väikesed valed" ("Big Little Lies"), kus ta kehastab naist nimega Mary Louise, kirjutab Deadline.

Parima näitlejanna kategoorias tuleb Streepil rinda pista Helena Bonham Carteriga ("The Crown"), Patricia Arquette' iga ("The Act"), Emily Watsoniga ("Chernobyl") ja Toni Collette' iga ("Unbelievable")

Viimati purustas Streep iseenda rekordi 2018. aastal, kandideerides Kuldgloobusele 33. korda filmiga "Salajased paberid" ("The Post").

Kolmekordne Oscari-võitja pälvis esimese Kuldgloobuse nominatsiooni 1979. aastal filmiga "The Deer Hunter". Kaheksa korda on ta saanud kuldse trofee ka koju viia, viimati 2012. aastal "Raudse leedi" ("The Iron Lady") eest, kehastades Margaret Thatcherit. Sama rolli eest pälvis ta ka Oscari.