Positivus festivalil esineb A$AP Rocky

A$AP Rocky debüütalbum "Long.Live.A$AP" ilmus 2013. aastal ning plaadil tegid külalisartistidena kaasa Santigold, 2 Chainz, Kendrick Lamar ja Yelawolf. Albumi produtseerisid Clams Casino, Danger Mouse ja Jim Jonsin. 2015. aastal ilmus teine album pealkirjaga "At.Long.Last.A$AP", mille produtsendid olid Danger Mouse ja Juicy J ning kus tegid teiste hulgas kaasa Lykke Li ja FKA Twigs. Plaat jõudis albumimüügi edetabelites esikohale.

A$AP Rocky on teinud koostööd mitmete artistidega, näiteks astub ta üles Selena Gomezi loos "Good for You", Alicia Keys'i palas "Blended Family (What You Do for Love)" ning Lana Del Rey loos "Summer Bummer". 2018. aasta alguses lõi ta kaasa filmist "Uncle Drew" pärit muusikapalas "Cocky", mis sündis koostöös artistidega, nagu Gucci Mane, 21 Savage ja London on da Track.

2018. aastal ilmunud kolmas sooloalbum "Testing" jõudis edetabelis Billboard Top 200 neljandale kohale. Plaadil teevad kaasa Frank Ocean, FKA Twigs, Skepta ja Kid Cudi. Samal aastal andis räppar Tyler, the Creatoriga välja loo "Potato Salad", millele järgnes soolosingel "Sundress", kus räppar sämplis Tame Impalat. 2019. aasta aprillis ilmus koostöös Joey Bad$$'iga pala "Too Many Gods", mis kirjutati sarjast "Troonide mäng" inspireeritud albumile. A$AP Rocky seni uusim singel "Babushka Boi" ilmus tänavu augustis.