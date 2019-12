Avoid Dave avaldas visuaalalbumi

Produtsent Taavi Paomets, kes on teinud koostööd artistidega, nagu reket, Inger ja Lenna, andis välja lühialbumi bändiga Avoid Dave. Video-EP "After the Rain" kolm lugu toimivad järjejuttudena ja moodustavad ühise terviku.

"Tahtsime teha sellise kolmiku, kus peale muusika oleks võimalik ka kohe videot nautida. Arvan, et videod annavad lugudele hea lisaväärtuse ja ehk jõuavad ka paremini kohale," selgitas Paomets.



Näiteks lugu "Charlie the Dragon" räägib tema sõnul sisemisest võitlusest enesedistsipliiniga. "After the Rain" aga nendib, et elu on protsess ja peale mõõna tuleb tõus ning plaadi võtab kokku "Deja Vu", mille sõnum viitab, et kõik juhtub siis, kui juhtuma peab ja muretsemiseks pole põhjust, selgitas Paomets.

"Teinekord võiks lasta end voolul kanda. Ja kui tajud déjà vu tunde ära, siis võiks seda mälestust teadvustades osata teha targemad valikud," rääkis Paomets.

Martin Petermann, kes lisaks Avoid Dave'ile mängib veel artistidega, nagu Alfa Collective ja Liisi Koikson, märkis, et Avoidi salvestusi on alati põnev teha, sest teekond demost lõpp-produktini hõlmab lahtist mõtlemist ja katsetamist.

"Tihti ei oska oodata mida ta [Taavi] järgmiseks välja mõtleb või mis veidraid ülesandeid jagab. Seda plaati sai ka varasemast rohkem ühiselt kirjutatud," sõnas Petermann.



Muusika loomisel käis abis ka Kristel Aaslaid, kelle ideed on talletatud plaadi kahele esimesele loole. Lisaks bändiliikmetele on "After the Rainil" kuulda jazz-muusik Heikko Remmeli bassigruuve ning Eesti saksofonisti Mairo Marjamaa meloodiaid.



Pikaaegne Avoid Dave'i klahvimees Joonas M. Sarapuu, kes teeb kaasa ka ansamblites Traffic ja Lexsoul Dancemachine, kirjeldas protsessi kui puhkust Balil – puhas nauding.



Videote autor on Martin Randalu (Ewert & the Two Dragons, Miljardid, Elephants from Neptune jpt) ja abioperaatoriks käis Antti Aalmaa (Gailit).

Lood koos videotega on vaadatavad Youtube'is alates teisipäevast, 10. detsembrist.

Avoid Dave – After the Rain EP

1. "Charlie the Dragon"

2. "After the Rain"

3. "Déjà Vu"