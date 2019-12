Eesti disainer päästab aluspükstega maailmameresid

"Oli tähtis koosolek ja pidin ise esinema. Aga kogu aeg midagi häiris. Ei saanud keskenduda sellele, mis ma tahtsin öelda ja esineda. Kui ma hakkasin mõtlema, mis see on, mis mind häirib, siis sain aru, et see on minu pesu. Kõik kiheles. Ma tahtsin selle probleemi ära lahendada," rääkis Mikkov.

Ta märkis, et kui ta hakkas alternatiivi otsima, siis ei olnud tal poest midagi leida. "Tuli ise teha." Ta tahtis teha aluspükse just taaskasutuskangast. "See vähendas meie valikuid. Jäänud valikutest tegime me aluspüksid ühe lõike järgi, aga kasutasime erinevaid kumme ja õmblusi."

Ta lasi inimestel erinevaid õmblusi proovida. Pika katsetamise tulemusel jõudis Mikkov üsna üllatava lahenduseni – kalavõrgust tehtud aluspüksteni. Tegemist on nailonkangaga, mis pole lihtsalt puhas ja uus, vaid tehtud vanadest kalavõrkudest, vaipadest ja sinna on lisatud ka tekstiilijääke.

"Võrk sulatatakse üles, temast tehakse uus tooraine, millest tõmmatakse uus kiud ja kootakse uus kangas." Nailon on väga tugev materjal, mida kasutatakse väga paljudes kohtades, kus on vaja peenikest niiti, mis oleks hästi tugev.

"Iseenesest on polümeersed materjalid väga head. Neil on häid omadusi. Nad on lihtsalt saanud külge kehva nime, kuna meil ei ole veel lahendusi, kuidas nendega pärast nende eluiga tegeleda," selgitas Mikkov.

Kangas Mikkovi aluspüksteks kootakse Itaalias, kus on vastav võimekus olemas. Teine koht, kus seda tehakse, on Hiina.

"Kuna see on päris suur probleem suurtes ookeanides, et võrgud jäetaksegi vette selle asemel, et neid kaldale tassida ja mõelda, mis nendega peale hakata, siis nüüd neid päästetakse sealt, et loomadel oleks parem elada," rääkis ta.

Teine suund on plastpudelid. "Nendest tehakse samamoodi kangast. Need on lihtsalt natuke erinevaid. Lõppkasutaja jaoks need iseenesest suurt vahet ei oma. Aga kui sa ise riideid teed, siis sa valid ühte või teist olenevalt funktsioonist."

Seega on nende aluspükste eesmärk suurem kui lihtsalt keha katta. "Ma tahaks, et me jõuaks sinna, et me tulevikus enam uut naftat ei peaks riiete tegemiseks pumpama, vaid kõik see materjal, mis meil on juba olemas, käiks kogu aeg ringi."

Kuigi Mikkov tunnistab, et sellise tulevikuni on veel pikk tee, on võimalik iga teadliku otsusega midagi juba praegu ära teha.

"Kui me ostame midagi poest ja brändijuhi vaatab, et uuest materjalist tehtud pükste asemel on ostetud taaskasutatud kangast tehtud pükse, siis ta järgmise tellimuse teeb juba taaskasutuse kasuks. Nii see vaikselt läheb," selgitas ta.