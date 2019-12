Seljavigastusega Argo eksperimentaalravist Moskvas: see on olnud meeletu progress

Ränga seljavigastusega pereisa Argo Leetmaa kogus avaliku kampaaniaga raha, et sõita Moskvasse eksperimentaalsele ravile. Nüüd on see tehtud ja tema sõnul on tänu sellele toimunud meeletu progress, mis on teda kohati liigutanud lausa pisarateni. See on ainult aja küsimus, kuni ta käima hakkab, usub ta.

Kokku annetasid inimesed Leetmaa raviks umbes 98 000 eurot. Moskvas esimesel nädalal uuriti, pildistati ja skanniti teda väga põhjalikult, kirjeldas ta. "Veri, luud, siseorganid – absoluutselt kõik uuriti läbi, et ei oleks mingisuguseid patoloogiaid, haigusi, vähialgeid, vastunäidustusi sellele protseduurile."

Kõik tulemused olid korras, pärast mida jätkati protseduuriga. "See ei olnud operatsioon. See on siirdamine. Kunagi nad tegid seda tõesti lahtise operatsioonina ja lõikasid kirurgiliselt."

Protseduur nägi ette, et kõigepealt suurendati tema seljas tüvirakkude kogust teatud preparaatidega. "Seejärel need tüvirakud korjatakse ja filtreeritakse sealt välja, misjärel toimub siirdamine pika nõelaga selgrookanalisse. Seda tehti kaks korda," kirjeldas Leetmaa.

Need tüvirakud hakkavad tema sõnul otsima läbi selgroo ja aju kehast kohti, mis vajavad parandamist.

"See on tänapäevakeeles upgrade. See on meeletu energiauuenemine. Sinna juurde oleme teinud kolm nädalat järjest väga intensiivset trenni. Enne ja pärast siirdamist ma olengi näinud vahet, et iga trenn on sõna otseses mõttes läbi seina minek. Järgmisel päeval ma tunnen uuesti, et mul on jälle nii palju energiat ja jõudu."

Leetmaa sõnul sündis kliinikus olles iga päev väike ime. "Jälle jalad, tallad surisesid järjest rohkem, ma tegin kükke." Kuigi püsti tõusmiseks on tal ette nähtud põlvetoed, tõusis ta 20 aastat seal kliinikus töötanud treeneriga püsti ka ilma nendeta. "Ma olin pisarateni šokis. See on olnud meeletu progress. Juba praegu."

Ta märkis, et ei kohanud haiglas ühtegi venelast. "Seal olid bulgaarlased, makedoonlased, itaallased ja selle eest maksab kindlustus. Seal on tehtud üle 6000 tüviraku siirdamise seljaajuvigastusele ja üle 18 000 tüviraku siirdamise. Seda ei peeta idablokimaades üldse eksperimentaalseks, sest tulemused on reaalsed."

See on ainult aja küsimus, kuni ta käima hakkab, usub ta. "Selle põhjal, mida ma nägin, mida mulle seal öeldi ja mida ma ise suudan panustada – see on ainult aja küsimus."

Leetmaa naaseb Moskvasse kliinikusse järgmise aasta maikuus ja tema kogemusest sünnib ka dokumentaalfilm, kus räägitakse veel kahe inimese lood.