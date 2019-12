Selgusid Kuldgloobuse nominendid, enim auhindu jahib Netflix

Kolmetunnine teleülekanne, mida juhib Ricky Gervais, jõuab otse-eetrisse telekanalil NBC pühapäeval, 5. jaanuaril 2020 Eesti aja järgi kell 03.00.

Filmilevitajatest pälvisid enim nominatsioone Netflix (17), Sony Pictures Releasing (8) ja Walt Disney Studios Motion Pictures (6). Telekanalitest sai samuti enim nominatsioone Netflix, talle järgnes HBO (15) ja Hulu (5). Linateostest märgiti nominentide hulgas enim filmi "Marriage Story" (6). Sellele järgnesid "The Irishman" (5) ja "Once Upon a Time... in Hollywood" (5).

Lisaks allnimetatud kategooriatele autasustatakse 2020. aasta Kuldgloobustel Tom Hanksi Cecil B. deMille'i auhinnaga ja Ellen DeGeneres'i äsjaloodud Carol Burnetti auhinnaga.

Parim draamafilm

Kaader filmist "Joker". Autor/allikas: LILO/SIPA/SCANPIX

"1917" (DreamWorks Pictures / Reliance Entertainment / New Republic Pictures Neal Street Productions / Mogambo; Universal Pictures)

"THE IRISHMAN" (Netflix / Tribeca Productions / Sikelia Productions / Winkler Films; Netflix)

"JOKER" (Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / Joint Effort; Warner Bros. Pictures)

"MARRIAGE STORY" (Netflix / HeyDay Films; Netflix)

"THE TWO POPES" (Netflix / Rideback; Netflix)

Parim naispeaosa draamafilmis

Scarlett Johansson filmis "Marriage Story". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

CYNTHIA ERIVO filmis "HARRIET"

SCARLETT JOHANSSON filmis "MARRIAGE STORY"

SAOIRSE RONAN filmis "LITTLE WOMEN"

CHARLIZE THERON filmis "BOMBSHELL"

RENÉE ZELLWEGER filmis "JUDY"

Parim meespeaosa draamafilmis

Christian Bale filmis "Ford v Ferrari". Autor/allikas: CAP/FB/SCANPIX

CHRISTIAN BALE filmis "FORD V FERRARI"

ANTONIO BANDERAS filmis "PAIN AND GLORY"

ADAM DRIVER filmis "MARRIAGE STORY"

JOAQUIN PHOENIX filmis "JOKER"

JONATHAN PRYCE filmis "THE TWO POPES"

Parim muusika- või komöödiafilm

Kaader filmist "Jojo Rabbit" Autor/allikas: Capital Pictures/SCANPIX

"DOLEMITE IS MY NAME" ( Netflix / Davis Entertainment Company)

"JOJO RABBIT" (Defender Films / Piki Films / Fox Searchlight Pictures / TSG Entertainment; Fox Searchlight Pictures)

"KNIVES OUT" (MRC, T-Street; Lionsgate)

"ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD" (Columbia Pictures; Sony Pictures Releasing)

"ROCKETMAN" (Paramount Pictures; Paramount Pictures)

Parim naispeaosa muusika- või komöödiafilmis

Kaader filmist "Booksmart" Autor/allikas: CAP/FB/SCANPIX

ANA DE ARMAS filmis "KNIVES OUT"

AWKWAFINA filmis "THE FAREWELL"

CATE BLANCHETT filmis "WHERE'D YOU GO, BERNADETTE"

BEANIE FELDSTEIN filmis "BOOKSMART"

EMMA THOMPSON filmis "LATE NIGHT"

Parim meespeaosa muusika- või komöödiafilmis

Leonardo DiCaprio filmis "Once Upon a Time in Hollywood". Autor/allikas: ANDREW COOPER/SCANPIX

DANIEL CRAIG filmis "KNIVES OUT"

ROMAN GRIFFIN DAVIS "JOJO RABBIT"

LEONARDO DICAPRIO filmis "ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD"

TARON EGERTON filmis "ROCKETMAN"

EDDIE MURPHY filmis "DOLEMITE IS MY NAME"

Parim animatsioon

Kaader filmist "Frozen 2". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

"FROZEN 2" (Walt Disney Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Pictures)

"HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD" (DreamWorks Animation; Universal Pictures)

"THE LION KING" ( Walt Disney Pictures; Walt Disney Studios Motion Pictures)

"MISSING LINK" (LAIKA / Annapurna Pictures; United Artists Releasing)

"TOY STORY 4" (Pixar Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Pictures)

Parim võõrkeelne film

Kaader filmist "Parasite". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

"THE FAREWELL" (USA) ( Big Beach / Kindred Spirit / Ray Production / Depth of Field / Seesaw; A24 )

"LES MISÉRABLES" (Prantsusmaa) ( SRAB Films / Rectangle Productions / Lyly Films; Amazon Studios )

"PAIN AND GLORY" (Hispaania) ( El Primer Deseo / El Deseo; Sony Pictures Classics )

"PARASITE" (Lõuna-Korea) (Barunson E&A; NEON )

"PORTRAIT OF A LADY ON FIRE" (Prantsusmaa) (Lilies Films; NEON)

Parim naiskõrvalosa

Jennifer Lopez filmis "Hustlers". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

ANNETTE BENING filmis "THE REPORT"

LAURA DERN filmis "MARRIAGE STORY"

JENNIFER LOPEZ filmis "HUSTLERS"

MARGOT ROBBIE filmis "BOMBSHELL"

Parim meeskõrvalosa

Tom Hanks filmis "A Beautiful Day In The Neighborhood". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

TOM HANKS filmis "A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD"

ANTHONY HOPKINS filmis "THE TWO POPES"

AL PACINO filmis "THE IRISHMAN"

JOE PESCI filmis "THE IRISHMAN"

BRAD PITT filmis "ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD"

Parim režissöör

Kaader filmist "1917". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

BONG JOON HO filmis "PARASITE"

SAM MENDES filmis "1917"

TODD PHILLIPS filmis "JOKER"

MARTIN SCORSESE filmis "THE IRISHMAN"

QUENTIN TARANTINO filmis "ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD"

Parim stsenaarium

Kaader filmist "The Irishman". Autor/allikas: AP/SCANPIX

BONG JOON HO, HAN JIN WON filmis "PARASITE"

ANTHONY MCCARTEN filmis "THE TWO POPES"

QUENTIN TARANTINO filmis "ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD"

STEVEN ZAILLIAN filmis "THE IRISHMAN"

Parim originaalmuusika

Kaader filmist "Motherless Brooklyn". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

ALEXANDRE DESPLAT filmis "LITTLE WOMEN"

HILDUR GUÖNADÓTTIR filmis "JOKER"

RANDY NEWMAN filmis "MARRIAGE STORY"

THOMAS NEWMAN filmis "1917"

DANIEL PEMBERTON filmis "MOTHERLESS BROOKLYN"

Parim draamasari

Kaader sarjast "Big Little Lies". Autor/allikas: AP/SCANPIX

"BIG LITTLE LIES" - HBO (HBO / Blossom Films / Hello Sunshine /David E. Kelley Productions / Crazyrose)

"THE CROWN" - NETFLIX (Left Bank Pictures / Sony Pictures Television)

"KILLING EVE" - BBC AMERICA ( Sid Gentle Films Ltd.)

"THE MORNING SHOW" (APPLE TV+Apple )

"SUCCESSION" - HBO (HBO Entertainment / Project Zeus /Hyperobject Industries / Gary Sanchez Productions)

Parim naispeaosa draamasarjas

Reese Witherspoon sarjas "The Morning Show". Autor/allikas: AP/SCANPIX

JENNIFER ANISTON sarjas "THE MORNING SHOW"

OLIVIA COLMAN sarjas "THE CROWN"

JODIE COMER sarjas "KILLING EVE"

NICOLE KIDMAN sarjas "BIG LITTLE LIES"

REESE WITHERSPOON sarjas "THE MORNING SHOW"

Parim meespeaosa draamasarjas

Kit Harington sarjas "Game of Thrones". Autor/allikas: Helen Sloan/AP/SCANPIX

BRIAN COX sarjas "SUCCESSION"

KIT HARINGTON sarjas "GAME OF THRONES"

RAMI MALEK sarjas "MR. ROBOT"

TOBIAS MENZIES sarjas "THE CROWN"

BILLY PORTER sarjas "POSE"

Parim muusika- või komöödiasari

Kaader sarjast "The Marvelous Mrs. Maisel". Autor/allikas: CAP/FB/SCANPIX

"BARRY" HBO (HBO Entertainment / Alec Berg / Hanarply)

"FLEABAG" PRIME VIDEO (All3Media International Limited / Amazon Studios)

"THE KOMINSKY METHOD" NETFLIX (Warner Bros. Television)

"THE MARVELOUS MRS. MAISEL" PRIME VIDEO (Amazon Studios)

"THE POLITICIAN" NETFLIX (Fox 21 Television Studios)

Parim naispeaosa muusika- või komöödiasarjas

Christina Applegate sarjas "Dead to Me". Autor/allikas: Saeed Adyani/AP/SCANPIX

CHRISTINA APPLEGATE sarjas "DEAD TO ME"

RACHEL BROSNAHAN sarjas "THE MARVELOUS MRS. MAISEL"

KIRSTEN DUNST sarjas "ON BECOMING A GOD IN CENTRAL FLORIDA"

NATASHA LYONNE sarjas "RUSSIAN DOLL"

PHOEBE WALLER-BRIDGE sarjas "FLEABAG"

Parim meespeaosa muusika- või komöödiasarjas

Bill Hader sarjas "Barry". Autor/allikas: AP/SCANPIX

MICHAEL DOUGLAS sarjas "THE KOMINSKY METHOD"

BILL HADER sarjas "BARRY"

BEN PLATT sarjas "THE POLITICIAN"

PAUL RUDD sarjas "LIVING WITH YOURSELF"

RAMY YOUSSEF sarjas "RAMY"

Parim lühisari või telefilm

Kaader sarjast "Catch-22". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

"CATCH-22", HULU (Hulu / Paramount Television / Anonymous Content / Smokehouse Pictures)

"CHERNOBYL", HBO (HBO Miniseries / SKY / Sister Pictures / The Mighty Mint / Word Games)

"FOSSE/VERDON", FX NETWORKS (Fox 21 Television Studios / FX Productions)

"THE LOUDEST VOICE", SHOWTIME (SHOWTIME Presents / A Blumhouse Television Production / A Showtime Production)

"UNBELIEVABLE", NETFLIX (CBS Television Studios)

Parim naispeaosa lühisarjas või telefilmis

Kaader filmist "Fosse/Verdon". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

KAITLYN DEVER "UNBELIEVABLE"

JOEY KING "THE ACT"

HELEN MIRREN "CATHERINE THE GREAT"

MERRITT WEVER "UNBELIEVABLE"

MICHELLE WILLIAMS "FOSSE/VERDON"

Parim meespeaosa lühisarjas või telefilmis

Jared Harris sarjas "Chernobyl". Autor/allikas: CAP/RFS/SCANPIX

CHRISTOPHER ABBOTT "CATCH-22"

SACHA BARON COHEN "THE SPY"

RUSSELL CROWE "THE LOUDEST VOICE"

JARED HARRIS "CHERNOBYL"

SAM ROCKWELL "FOSSE/VERDON"

Täispikka nimekirja nominentidest näeb Kuldgloobuste kodulehel.