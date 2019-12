"Jõulutunneli" tänavune heategevusprojekt on aastaid oma järge oodanud

Tänavune "Jõulutunnel" kogub annetusi hingeliste traumadega laste miljööteraapilise ravikodu loomiseks. Projekt on oma järge oodanud juba aastaid.

Saate produtsent Ene-Maris Tali rääkis "Vikerhommikus", et iga viies laps Eestis on kogenud hingelist traumat ja iga kaheksas vajab abi, mida meil aga pakkuda pole. "Meil tegeletakse sümptomitega," sõnas Tali, et üldiselt ravitakse juba tagajärgi, kuid tegelikke põhjusi lapse hinges ei uurita.

Igal aastal oodatakse "Jõulutunnelis" inimeste ettepanekuid heategevusprojektide valimiseks. Miljööteraapia ravikeskuse taotlused on juba mitmeid aastaid oma järge oodanud, kuid siiani polnud "Jõulutunnelil" nii suureks projektiks jaksu. Seekord otsustati asi siiski ette võtta.

Möödunud nädalal käisid Ene-Maris Tali ja "Jõulutunneli" erisaate "Lootus" juht Hannes Hermaküla ka ise Rootsis sarnase ravikoduga tutvumas.

Keskkond, inimesed ja omavahelised suhted on Tali sõnul need märksõnad, millega ravikodud toeks suudavad olla.