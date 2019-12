Wiiralt avaldas oma versiooni Henry Laksi loost "Salaja"

Henry Laks meenutas, et "Salaja" oli kolmas lugu, mille ta Seitsmendale Meelele kirjutas, olles jätkuks laulule "Tule kui leebe tuul". "Üks eredamaid hetki oli esimese Rock Summeri ajal. Seitsmes Meel oli ürituse lõpetaja. Platsi oli umbes 50 000 inimest, õhtu oli pime juba ja "Salaja" ajal tõusid välgumihklid ja küünlad. See oli võimas tunne," kirjeldas laks.

Muusiku sõnul on ta väga rahul Wiiralti versiooniga.

"Lugu sai meile omase üleni akustilise seade. Kõla, milles Eesti ja Ameerika kenasti omavahel segunevad. Marta Arula ja Vahur Krautman tõestavad taaskord, kui hästi nende hääled kokku sobivad. Täiustavad teineteist ja laulavad selle loo otsekui duetiks. Meil olid kambas ka mu pikaaegsed kaaslased Tõnu Timm dobrol ja Merlin Purge taustavokaalil," selgitas Wiiralti kitarrist Martin Saaremägi.

Wiiralt on lõpetamas tööd oma debüütalbumi kallal ning asub 2020 jaanuaris tuurile. Bändil on plaanis kaasata linnades erinevaid külalisesinajaid, Tallinna kontserdi üheks külaliseks on just Henry Laks.