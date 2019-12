Suri räppar Juice WRLD

Juice WRLD alustas oma karjääri 2015. aastal. Suurema populaarsuse saavutas ta aga 2017. aastal, kui avaldas mixtape'i "All Girls Are the Same", mis aitas jõuda plaadilepinguni Interscope'iga, vahendas Pitchfork. Aasta hiljem avaldas ta oma debüütalbumi "Goodbye & Good Riddane", mille edukaimaiks singliks oli "Lucid Dreams". Loos kasutab ta klippi Stingi palast "Shape of My Heart", mida Sting ise nimetab "originaali ilusaks töötluseks".

Oma lühikese karjääri jooksul tegi Juice WRLD koostööd muuhulgas Future'i, Lil Uzi Verti, BTS'i ja Nicki Minaj'iga. Möödunud aastal kõlas tema muusika ka filmis "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Tänavu kevadel ilmus ka Juice WRLD'i teine stuudioalbum "Death Race to Love".