Eero Spriit: Margna ekraanile astumisega algab "Õnne 13" esimene osa

"Margna ekraanile astumisega algab "Õnne 13" esimese osa esimene kaader," ütles Eero Spriit ja mainis, et ta mäletab seda kõike väga hästi. "Siis me tegime kõike oma riietes, ma sõitsin oma autoga, mille ma olin Kadaka turult ostnud, oma mantel oli seljas ja oma fotograaf oli," sõnas ta ja lisas, et alguses tegin nad vaid paar osa ja mõtlesid, et rohkem ei tee. "Nüüd oleme teinud aga üle 700 osa ja juba 26 aastat järjest."

Samuti kinnitas Spriit, et Lavakunstikooli läks ta ikkagi näitlejaks õppima. "Ma ei julgenud lavastajaks minna, ma arvasin, et lavastaja peab olema hästi intellektuaalne, tark ja elukogenud, ehkki ma läksin õppima pärast seda, kui ma olin Nõukogude armees käinud," ütles ta ja mainis, et seal nägi ta aga seda, et sinna tuldi lavastajaks õppima isegi otse koolipingist. "Näiteks Priit Pedajas ja Peeter Volkonskni, mina olin näitlejatest üldse kõige vanem."