"Maailmas toimuvad taas suured ja olulised sündmused, näiteks tähistati sel nädalal Londonis Nato 70. aasta juubelit," sõnas Märt Koik ja kinnitas, et mure maailma turvalisuse üle on suur, sest viimase aja muutused esitavad tõsiseid väljakutseid suurriikide liidritele. "Ühe tõsise teema, millega meil tuleb silmitsi seista, tõstatas Viljandi tikutopsimehike."

Boris Johnson ütles intervjuus, et ta jäi bussist maha, kuigi tal oli juuksuri aeg kinni pandud. "Ma kuulsin, et tehti erireis selle Viljandi tikutopsimehikesega ja normaalseid sõitjaid peale ei võetud, minu idee on see, et bussi number 66 liini pikendataks Londonini," sõnas ta ja selgitas, et buss alustab Lasnamäelt ja siis läbi Põhja-Tallinna otse Londonisse. "Positiivne on ka see, et bussi number 66 võib Nato vihmavarju kaasa võtta."

"Ma ütlen alati, et kui tahad ühistransporti kasutada, haara bussist," rõhutas Donald Trump ja tõdes, et talle meeldivad kõik bussid. "Tallinna bussid, Narva bussid, Pärnu bussid, meestebussid, naistebussid, loomabussid, Viljandi tikutopsimehikesebussid."