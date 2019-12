Saara Pius ootab teist last: ma olen juba kogenud jõulutuuritaja rasedana

Saara Pius tõdes, et lapseootuse tõttu on ta pidanud kõik suvelavastuste pakkumise ära ütlema. "Laps peaks sündima mai lõpus," ütles ta ja mainis, et esimene laps Susanna otsustab iga päev ümber, kas ta tahab just venda või õde. "Hetkel ei ole veel teada, mis soost laps on."

Samuti sõnas ta, et on juba kogenud jõulutuuritaja rasedana. "Kui me Rolfiga käisime tuuril, siis ma olin ka rase, seega ma tean umbes, mis see endast tõotab," selgitas ta ja mainis, et kuigi südamepaha on juba mööda läinud, siis pidev väsimus kimbutab küll. "Aga laval on kõik unustatud, seal on esinemine."

Stig Rästa kinnitas, et tema ei ole jõulutuuri jaoks spetsiaalselt jõululaule õppima pidanud, sest ta on nendega üsna hästi kursis. "Me lihtsalt kuulame neid kodus hästi palju," ütles ta ja lisas, et kuigi vahel võib tekkida küsimus, kas jõululaulud juba kulunud pole, siis tegelikult tahavad inimesed sel ajal just neid õigeid laule kuulda. "Tänu neile lugudele tuleb ikkagi jõulutunne sisse."