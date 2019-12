"Ongi Koik": PISA testi läbinud Meeno-Kenneth Merileiu ühe minuti loeng

"Vastus sellele arhailisele ja anakronistlikule küsimusele on õigupoolest lihtne," rõhutas Merileid ja tõi välja, et olles tuvastanud ebatavalise laialilendamisnurga ka ergastatud heeliumiaatomist välja kiirguvatel elektroni-positronipaaridel selgus, et Kati karu lahknemisnurk ka mõnevõrra väiksem kui berülliumi puhul. "Seega on kadumine just seesuguse osakese mängusolekuga teoreetilises kooskõlas, see on selge igale õpilasele, kes on Pisa-testi teinud."

"Nagu selgus, on meie õpilased Pisa-testide järgi maailma kõige targemad, enne eestlasi olid ainult mingid mõttetud hiinlased, kes ei lähe arvesse," tõdes ta ja kinnitas, et riisi mittetarvitajate ja kartulit söövate inimeste seas oleme esimesed ja see on ainus asi, mis loeb. "Ma tänan siinkohal meie vaprat haridusministrit Mailis Repsi, tänu sellele, et haridusministeerium eraldas meie koolidele piisavalt rahalisi vahendeid, said õpilased sõita Itaaliasse, kus Pisa-testi läbi viidi."

"Mul on suur hea meel teatada, et 90 protsenti õpilastest, kes Pisa testi raames Pisa torni tipust alla lükati, läbisid testi positiivselt," nentis testi läbinub Meeno-Kenneth Merileid.