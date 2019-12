"Ongi Koik": Uno Kaskpeidi ja Marika Tuus-Lauli nägu ei kõla tuttavalt

"Meie esimene mängija on Marika Tuus-Laul Keskerakonnast, kes tegeleb sellega, et inimesed saaksid suuremat palka ja kõrgemat pensioni," sõnas Märt Koik ja lisas, et Marika on viis korda sõna võtnud, kuid on samal ajal jõudnud kirjutada hulganisti artikleid teemadel, millest ta midagi ei tea. "Marika kuulub Eesti-Kambodža parlamendirühma ja kogus 89 punkti, tundub, et Knopka sära hakkab tuhmuma!"

"Teine tänane mängija on Uno Kaskpeit Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, kes toetab EKRE poliitilisi eesmärke ning keskendub sisejulgeoleku ja riigikaitse küsimustele," selgitas ta ja rõhutas, et Uno on esinenud kolme sõnavõtuga. "Ta kuulub president Donald Trumpi toetusrühma, saates kogus ta 96 punkti ja pääses superfinaali!"