"Ongi Koik": Ebaõnnestunud telesari "Riigikogu infotund"

Satiirisaates "Ongi Koik" oli uurimise all kodumaine telesari "Riigikogu infotund", mis saatejuhi Märt Koigi sõnul on täiesti ebaõnnestunud.

"Ikka ja jälle tuleb ette, et toodetakse mõni telesari, pannakse see suure kella külge, aga lõpuks ei meeldi see mitte kellelegi," sõnas Koik ja tõdes, et kui seda sarja toodab veel ERR, siis lähevad inimesed kohe eriti endast välja. "Ka mina avastasin ühe kodumaise sarja, mis on täielik saast, vaatasin pealkirja, tekkisid teatud ootused, aga vaatasin sarja ja olen sügavalt pettunud, et meie maksumaksja raha eest on toodetud nii kohutavat amatöör-solki."

"Nimelt vaatasin kolmapäeval ühe episoodi sarjast "Riigikogu infotund". Esimese asjana jäi silma sarja eelarve, nimelt peaks süžee kohasel olema tegelasi rohkem kui 100. Aga tegelikult oli neid seal poole vähem," tõdes ta ja nentis, et ka lokatsioonid ei muutunud, mis on jälle hea viis raha kokku hoida. "Suurim probleem on selles, et sarja stsenarist ei oska inimestevahelist dialoogi kirjutada, nimelt oli läbivaks probleemiks see, et kui inimestele esitati küsimus, siis nad ei vastanud sellele, päris inimesed ei räägi niimoodi."