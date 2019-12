"Ongi Koik": Rahva vaenlane Arved-Esitamm Ata

"Eestil ei ole kerged ajad, ma ütleksin isegi, et on väga rasked ajad, sest tänavad on libedad, puhub rõve läbilõikav tuul, on külm, isegi toas on külm, sest küttearved kuhjuvad," sõnas Märt Koik ja tõdes, et eestlased peavad sellega hakkama saama. "Samas on meie seast ikkagi selliseid inimesi, kes vilistavad Eesti rahva kannatuste ajale."

Arved-Esitamm Ata selgitas, et ta käis novembri lõpus ja detsembri alguses Egiptuses Hurghadas puhkamas. "Ma tunnistan, et ma käisin puhkamas, Egiptuses oli soe, käisin ujumas ja võtsin päikest ka," tõdes ta ja kinnitas, et ta tahtis lihtsalt vahepeal veidi soojas oli. "Kõik oli hinnas noh."

"Ma tunnistan, et jõin tõesti rummi ka, aga seda ei olnud üldse palju ja mul oli vaja puhata, ma tahan end ka vahel tunda inimesena, nagu need lauljad, kes hardalt oma tuuridel valgetest jõuludest laulavad, aga jaanuaris sõidavad palmi alla, kuidas nendega on?" küsis Ata.