"Ongi Koik" lisamaterjal: Laine Randjärv hakkas klaverimängijaks

Satiirisaate "Ongi Koik" lisamaterjalis selgus, et Laine Randjärv leidis pärast Viimsi vallavanema kohalt lahkumist kohe endale uue töö – ta hakkas klaverimängijaks.

"Samal ajal, kui eetri on vallutanud halvad uudised, rõõmustab meid ainult Laine Randjärv," sõnas Märt Koik ja lisas, et multitalent Randjärv astus Viimsi vallavanema kohalt tagasi ja hakkas klaverimängijaks. "Kohti, kuhu ta ideaalselt sobib, on palju, näiteks vabanes Soome peaministri ametikoht, Randjärv sobiks igati meie põhjanaabrit juhtima, samuti lastakse kohe vangist välja Herman Simm, vabanevasse kongi mahuksin nii Randjärv kui ka tema klaver."