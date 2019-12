President Kersti Kaljulaid saatis laiali 2700 keskkonnasõbralikku jõulukaarti

"Jõulukaardi kandev idee on keskkonnasäästlikkus ja nii leiab siit vihjeid ja soovitusi, kuidas teha igapäevaselt loodust hoidvamaid valikuid, et just teadlikuma tarbimisega muuta maailma rohujuuretasandilt," kirjutas Kersti Kaljulaid sotsialameedias ja lisas, et Eesti on olnud digimuutuste esilekutsuja ja mõjutaja ning Maailmakoristuspäev sai alguse just siit. "Miks on kuuse ümber rebane ja jänes? Ikka sellepärast, et inimene ei seaks ennast loodusest kõrgemale, vaid peaks meeles, et ta on osake sellest."

Jõulukaardid on keskkonnasõbralikud, mistõttu on need trükitud taastoodetud paberile looduslike vaikude ja õlide baasil valmistatud trükivärvidega.