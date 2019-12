Priit Loog on korduvalt "Tõde ja õigust" vaadanud: käisin kapuuts peas Pärnu kinos

Priit Loog sõnab, et kui "Tõde ja õigus" kinodesse jõudis, käis ta seda ka ise korduvalt vaatamas. "Mitu korda käisin kapuuts peas Pärnu kinos," ütleb ta ja lisab, et nüüd viimasel ajal ei ole ta enam üle vaadanud. "Kuigi vahel tekib tunne küll, et peaks vaatama, just selle eesmärgiga, et kuidas ta teles mõjub, sest ta on ikkagi kinno loodud film."

Saates ei räägi Loog mitte aga ainult "Tõest ja õigusest", vaid juttu tuleb ka tema uuest hobist – pildistamisest. "Eellugu on selles, et mulle kuigivõrd klõpsutada on kogu aeg meeldinud, aga ütleme nii, et enne eelmise aasta oktoobrit ei olnud ma viimased kümme aastat kaamerat kätte võtnud," selgitab ta ja toob välja, et fotograafiahuvi sai alguse sellest, et perre sünis laps. "Mulle tundus, et teda võiks natukene paremini jäädvustada."

"Ma ostsin ühe pisikese fotoaparaadi ning teda ma pildistasin umbes paar nädalat või kuu aega, aga siis ma ei pildistanud enam üldse last, vaid kõike seda, mis mu ümber oli," kinnitab ta ja rõhutab, et nüüd on ta aktiivselt pildistamisega tegelenud umbes aasta aega. "Ma uppusin sellesse."

Hobifotograaf kinnitab, et teda on pildistamisel haaranud just linnamiljöö ja seal juhtuvad asjad. "Need pildid ei sünni niimoodi, et ma kõnnin tööle ja teen klõpsu, vaid ma ikkagi lähen pildistama, võtan selle aja ja lähen luuran ringi."

