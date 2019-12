Mart Sander värskest õudusfilmist: film on sama õudne kui "Teletupsude" episood

Sander ütles "Ringvaates", et küsimus "mis toimub?" on õudsem kui mõni koll, kes ekraanile ilmub.

"Ma arvan, et mu film on sama õudne kui "Teletupsude" episood. See ei ole otseselt õudne, seal ei ole tilkagi verd, jäsemeid ei leida, aga seal on kõhedad asjad, mis peaksid meil tooma esile alateadliku ürgse hirmu," selgitas Sander.

Lavastaja tõdes, et millegi uuega on õudusfilmide maastikul raske välja tulla. "Sa võid välja mõelda lugusid, mis panevad kaasa mõtlema ja viia välja mingi teise lahenduseni," ütles Sander, mis teeb ühest filmist erilise filmi.

Film, kus mängivad ka Jekaterina Novosjolova, Toomas Kolk, Mart Müürisepp, Merle Palmiste ja Kadri Rämmeld, toob üle pika aja taas ekraanile ka Väino Puura, kes on tuttav filmist "Siin me oleme". "Vahe on selles, et esimese filmi puhul ma olin suts noorem. Seda vahet ma tundsin küll," ütles Puura, kes sel korral astub üles vanaisana.

Mart Sanderi lühifilmide kogumik "Kõhedad muinaslood" on kinos alates 13. detsembrist.