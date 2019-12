Leonardo da Vinci austaja Lauri Leesi näeb aasta lõpuks kõiki kunstniku maale

Prantsuse keele õpetaja Lauri Leesi on maalikunstniku Leonardo da Vinci ande suur austaja, kellel on nägemata veel ainult üks kuulsa kunstniku säilinud maalidest.

Leesi selgitas, et da Vinci oli eriline kuju, olles vasakukäeline ning veendunud vegan. "See panus, mis tal on läbi oma ateljee, õpilaste ja mõjutuste, ta mõjutas isegi Raphaeli, ta on kõiki mõjutanud," ütles Leesi "Ringvaates", miks da Vincit suurkujuks peetakse.

Maalikunstniku töödest on säilinud vaid 15, mille saab kindlalt temale omistada. Prantsusmaal Louvre'i kunstimuuseumis asub neist kuus.

Leesi, kellel on nägemata vaid üks da Vinci õlimaal, saab ka selle kirja selle aasta lõpuks. Maal "Daam hermeliiniga" asub muidu Poolas Krakowis, kuid viiakse aasta lõpus Louvre'i kunstimuuseumisse ajutisele näitusele, kuhu ka Leesi pileti sai.

Leesi meenutas, et tema esimene kohtumine da Vinciga oli siis, kui oli vaid 28-aastane ja käis 15. sajandi tippkunstniku tööd Moskvas vaatamas. "Puškini muuseumis oli elav järjekord ühe töö näitusele. Mis ma seisin järjekorras, ma arvan, et kolm ja pool tundi," meenutas ta.

Ka praegu on da Vinci tööde näitustel rahvamassid ja näiteks "Püha õhtusöömaaja" nägemiseks peab muuseumipileti ostma neli kuud ette. "Kui ei ole saanud seda piletit internetist, siis ei ole mõtet ka lennukipileteid võtta Milanosse. Sest ega Milanos neid vaatamisväärsusi nii palju ka pole," ütles Leesi.