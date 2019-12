"Ringvaade" piilus Burning Manil käinud siili sisse

Siil on siiani kaetud Nevada kõrbe liivaga, kus siil üle nädala asus. Tallinnas paikneb siil laevaremonditehases.

Kuigi väljast näeb liikuv kunstiteos välja väga efektne, siis selle sees on tavaline kaubik. "Jutt sellest, et kunstiautod ei sõida või ainult treileri peal veetakse, ei vasta tõele," tõdes reporter Jüri Muttika, kes siili kõhus käis.

Burning Mani Eesti kontaktisik DJ Ivo Naries tunnistas, et kui kaubiku saab kätte paari tuhande euroga, siis kunstiteosena maksab see oluliselt rohkem. "Auto maksab kaheksa tuhat, aga see, mis sinna on läinud, võib maksta 50 000 kuni 100 000, sinna vahemikku. Päris kokku me ei ole kulusid löönud," tõdes ta.

Siili saab oma silmaga näha 7. detsembril, kui võetakse lahkelt vastu kõiki suuri ja väikeseid huvilisi koguperepäeval Noblessneri Shipyardis Tallinnas.