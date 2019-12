Wateva avaldas Californias kirjutatud singli "So High"

Elektroonilise muusika duo Wateva avaldas värske singli "So High" Lugu nägi ilmavalgust Selected. plaadifirma alt ning tegemist on esimese singliga aasta alguses ilmuvalt samanimeliselt EP-lt.

Wateva koondab enda alla produtsendid Hugo Martin Maasika ja Kris Evan Säde, kes tähistavad tänavu kolmandat tegutsemisaastat. Värskelt ilmunud singel "So High" märgib muusikute sõnul sammu uue kõlapildi suunas. "Me muutume inimestena ja sound käib sellega kaasas. Kogu see protsess on ka endale väga põnev ja inspireeriv," kommenteeris Säde.

Maasikas rääkis, et duo alustas "So High" kirjutamist juba aasta alguses Los Angeleses. "Kris tegi akordid, ma leidsin vokaali sämpli ja loo lõpetamine võttis ülejäänud aasta," ütles Maasikas.

Säde lisas, et California õhkkond on muusika kirjutamiseks alati väga inspireeriv. Sedasi ongi Wateval uue aasta alguses minialbum ilmumas ning muusikute sõnul on suve hakul oodata midagi veelgi suuremat.

Wateval on selja taga edukas esinemine oktoobris toimunud elektroonilise muusika showcase-festivalil Amsterdam Dance Event. Suvel Armin van Buureni plaadifirma Armada Music alt välja antud eelmine singel "Until We Die" on lisaks Eesti raadiotele teiste seas ka Lõuna-Aafrika raadiote playlist'e vallutamas.

Wateva paneb tegusale aastale punkti 28. detsembril Kultuurikatlas toimuval peosarjade Katel ja Grind ühisel aastalõpu peol.