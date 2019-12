Galerii: Tallinna lauluväljak täitus hiiglaslike valgusskulptuuridega

Neljapäeval avati Tallinnas Aasia laternafestival. Hiiglaslik siidist valgusskulptuuride park on külastajatele avatud alates reedest igal nädalavahetusel kuni 12. jaanuarini.

Tallinna lauluväljakul enam kui kuu aja jooksul toimuva festivali jaoks on seatud üles sadu valgusinstallatsioone, mis on valmistatud ligi kahe kilomeetri pikkusest maalitud siidkangast ja 10 000 LED-pirnist. Teiste seas on kohal 40-meetrine draakon, siidist pandad, Aafrika loomade kuningriik, maagiline hirvemets, veealune maailm ja palju muud muinasjutulist.

Lisaks temaatilistele skulptuuridele toimuvad festivalil Hiina näitlejate etteasted, avatud on jõuluturg ja Aasia toidu ala.

Hiina laternafestivali juured ulatuvad enam kui 2000 aasta tagusesse Han dünastia aega. Aja jooksul hakati laternatest looma huvitava disainiga värvilisi objekte ja sellised festivalid said populaarseks ka teistes riikides. Valguslaternad on Hiinas lootusesümboliks ja traditsiooniliselt on laternafestival seotud Hiina uusaastapidustustega.

Aasia laternafestival toimub Tallinna lauluväljakul 6. detsembrist-12. jaanuarini. Festival on külastajatele avatud reedest pühapäevani õhtusel ajal ning ka jõulupühadel.